Un diputado británico alaba un medicamento que usa la Junta para tratar el Covid-19

Un diputado del Parlamento británico, David Davis, ha preguntado en la Cámara de los Comunes al presidente Boris Johnson por el tratamiento de Calcifeidol que se está empleando en Andalucía. Según Davis, «los andaluces parecen tener un buen resultado con este tratamiento en las residencias y con pacientes en general». Por eso le ha sugerido al jefe del Ejecutivo británico que investigue sobre este medicamento que potencia la vitamina D y es «barato, efectivo y seguro» y poder aplicarlo en el Reino Unido.

The Andalusians appear to have had an extremely good result from providing activated Vitamin D, calcifediol, to care home residents and some GP patients. Today I asked @BorisJohnson to look into the latest evidence from Spain on this cheap, safe and effective treatment. pic.twitter.com/oiSkmJEvIg