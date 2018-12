Elecciones en Andalucía 2018 PP y Ciudadanos dan los primeros pasos para un pacto del cambio tras las elecciones en Andalucía Ambos partidos acuerdan 80 medidas, 20 de las cuales se cumplirían en los primeros cien días de gobierno conjunto

J.J. Borrero | S. Benot

Las delegaciones técnicas a las que el Partido Popular y Ciudadanos encomendaron elaborar un documento de consenso de sus programas de gobierno hace diez días alcanzaron en la tarde de ayer jueves un principio de acuerdo que habrán de ratificar hoy los líderes de ambas formaciones viernes como prólogo del pacto que propiciará el cambio de Gobierno en Andalucía.

Se trata de un documento con 80 puntos de los que 20 se pondrán en marcha en los primeros cien días de gestión del futuro Gobierno. Entre esos acuerdos se recoge la realización de una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía la constitución de una comisión de investigación sobre la gestión de la Faffe, así como otras medidas de transparencia y para rebajar la presión fiscal, entre ellas la práctica anulación del impuesto de Sucesiones.

En el documento consensuado por las delegaciones coordinadas por Elías Bendodo (PP)y Marta Bosquet (Cs) se advierte la inclusión de algunos puntos que vienen a marcar diferencias con algunos de los planteamientos electorales de Vox, como un impulso al pacto andaluz contra la violencia de género y la defensa de las competencias de la autonomía con la reclamación de un sistema de financiación autonómica equitativo.

Las llamadas que confirmaron el principio de acuerdo se producían al término de una jornada en la que el PP demostró sus recelos ante la forma de gestionar los tiempos de Ciudadanos. De hecho, circulaban dos versiones sobre la agenda que tenían ambos partidos para este jueves, mientras el PP esperaba que se reuniera la mesa de negociación, en Ciudadanos aseguraban que el acuerdo era que ambas delegaciones debatieran internamente por separado el documento.

Juanma Moreno no ocultaba por la mañana sus recelos ante un hipotético cambio de opinión de Ciudadanos en la negociación, sin que pueda asegurarse ahora que era una estrategia pactada o verdadera exasperación por la gestión de los tiempos que está realizando Ciudadanos en el proceso de negociación que entra ahora en una segunda fase para acordar la formación de la Mesa del Parlamento y el diseño del futuro Ejecutivo conjunto.

Moreno instó a la formación naranja a alcanzar un acuerdo sobre la Mesa del Parlamento antes del día 27 –fecha de constitución del Parlamento, ya que de lo contrario el PP-A presentará candidatura a la Presidencia de la Cámara y «los partidos tendrán que decidir entre cambio o continuidad».

Moreno, que se reunía con la dirección de la organización agraria Asaja, segundo colectivo profesional con el que se fotografía después del 2 de diciembre tras hacerlo antes con la Asociación de Trabajadores Autónomos– pide agilizar la negociación «porque muchos andaluces están deseando el cambio político cuanto antes y tenemos la enorme responsabilidad de no defraudarles». El PP-A no quiere defraudar ese caudal de ilusión, dijo el líder del PPandaluz que no ocultaba que «existe plena voluntad» por ambas partes de alcanzar el pacto del cambio político.

El acuerdo inicialmente es que Ciudadanos se haga con la presidencia del Parlamento –el nombre que suena con más fuerza es el de la diputada almeriense Marta Bosquet– y Juanma Moreno sea investido presidente de la Junta de Andalucía, al frente de un gobierno que repartirá en idéntico número las consejerías entre PP y Ciudadanos. Pero eso es parte de la negociación que se abordará a partir de mañana y que continuará los días 24 y 26 de diciembre.

Primer escalón

El acuerdo programático supone el primer escalón de un acuerdo que ahora debe salvar el escollo de asegurar el control de la Mesa de Parlamento para que no haya sobresaltos en el proceso de investidura. Ciudadanos no quiere que esté Vox en la mesa, pero el líder nacional de esta formación Santiago Abascal advertía ayer que quiere un representante en la mesa.

La aparición en la escena de Abascal dio pie a una nueva ofensiva del PSOE para cohibir a Ciudadanos en la negociación. «Pacto de la vergüenza», «blanqueo de la extrema derecha» o «acuerdo en las cloacas», fueron algunas de las expresiones vertidas por la secretaria de Políticas Migratorias del PSOE de Andalucía, Beatriz Rubiño, para criticar el acuerdo del «gobierno de ultraderecha», según definición del diputado Miguel Ángel Heredia que da cuenta de la desesperación del PSOEandaluz ante la posibilidad cada vez más evidente de que perderá el poder de la mayor comunidad autónoma española que ha gestionado durante 37 años.

Precisamente ayer la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, remitía de manera oficial su tradicional felicitación navideña con una cita alusiva al regreso del legado de Federico García Lorca a Andalucía: «el mayor homenaje para mantener la esperanza viva». En el christmas junto a la firma de la líder del PSOE andaluz aparece una imagen de la Acequia Alta en el Barranco de Poqueira, en Granada.