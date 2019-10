Elecciones 10N Dos exdiputadas de Podemos serán cabezas de lista del partido de Errejón en Málaga y Granada Carmen Lizárraga irá por Málaga y Ana Terrón por Granada mientras que Esperanza Gómez abandonará su escaño en el Senado por Adelante Andalucía

El partido Más País de Íñigo Errejón ha fichado a sus cabezas de lista por Málaga y Granada a dos exdiputadas de Podemos, siguiendo así la senda que había iniciado en Sevilla con Esperanza Gómez. Sin embargo, tanto Ana Terrón (Málaga) como Carmen Lizárraga (Granada) se habían apartado de la disciplina de Unidas Podemos precisamente por discrepancias con la dirección del partido de Pablo Iglesias.

Terrón, que siempre se ha posicionado como afín al sector errejonista, ya ocupó un escaño en el Congreso tras las elecciones de 2015 y 2016 aunque no repitió después en las listas de Podemos para los comicios del pasado 28 de abril.

Por su parte, la exdiputada de Adelante Andalucía y ex portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz, Carmen Lizárraga, renunció el pasado mes de enero a su escaño y a su cargo en el Consejo Ciudadano andaluz por diferencias con la dirección liderada por Teresa Rodríguez.

Lizárraga, también granadina y próxima al proyecto de Íñigo Errejón, esgrimió para explicar su renuncia, entre otros argumentos, que Podemos debía «huir del espacio de extrema izquierda».

Ahora volverá a la primera línea política si el partido de Errejón saca un escaño por Málaga, al situarse como cabeza de lista en esa provincia.

Brecha en Adelante Andalucía

El anuncio de Esperanza Gómez de concurrir a las elecciones por Más País ha abierto una brecha importante en Adelante Andalucía, ya que el coordinador de IU, Toni Valero, la ha acusado de transfuguismo al ocupar un escaño en el Senado por Adelante Andalucía pero presentarse por la formación de Errejón. «Es éticamente reprobable», ha dicho.

Una acusación que Esperanza Gómez ha rechazado de plano avanzando que en los próximos días renunciará a su escaño en la Cámara Alta. «Alguien que es tránsfuga cuando cambia de partido se queda el escaño, pero yo voy a renunciar en los próximos días aunque ahora no hay Senado y mi fuerza de procedencia, Adelante Andalucía, podrá elegir a otra persona que me sustituya, así que no se produce ningún daño en ese sentido».

Sin embargo, en la parte de Podemos de Adelante Andalucía no lo ven de la misma manera. Ángela Aguilera, portavoz adjunta en el Parlamento de Adelante Andalucía, ha defendido que Esperanza Gómez comunicó al grupo su decisión, «de una forma, cuanto menos respetable». No obstante, Aguilera ha ido al centro del problema. «Es una tragedia y un drama concurrir fragmentados a las elecciones del 10N».

Aguilera ha recordado que cuando Adelante Andalucía propuso una sola papeleta para las elecciones generales queriendo hacer confluir a todas las fuerzas de izquierdas «estaba intentando evitar esto, el drama que se está viviendo con la fragmentación del voto de izquierdas». «Lo que verdaderamente me da tristeza es que hemos intentado que esa papeleta consiguiera aglutinar a todo el movimiento a la izquierda del PSOE, aunque desgraciadamente no ha sido posible».