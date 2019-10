Tribunales Un exdirectivo de Invercaria asegura que no existía un manual para analizar las inversiones Dos exdirectores de la sociedad pública de la Junta de Andalucía coinciden en señalar que el expresidente Tomás Pérez-Sauquillo no tenía conocimientos de capital riesgo

El juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, y Gracia Rodríguez, ex administradora única de Aceitunas Tatis, por el préstamo de 100.000 euros concedido por la sociedad pública de capital de la Junta en junio de 2009 sin documentación alguna y de forma arbitraria, según la Fiscalía, ha vivido este martes otra nueva sesión con la testifical de Manuel Jesús Rodríguez, exdirector del departamento de Análisis de esta empresa pública cuando ocurrieron los hechos, quien ha asegurado que en Invercaria no existía un manual para analizar las inversiones.

La Fiscalía Anticorrupción, como así ha hecho con los dos acusados y con el anterior testigo, Cristóbal Cantos, quien fuera director del departamento de Promoción al mismo tiempo que Rodríguez, ha preguntado a este último por la existencia de un Plan Director 2005-2008 en Invercaria que, a juicio del Ministerio Público, regía la forma de actuar ante los proyectos de inversión.

Rodríguez, que se encuentra como investigado en varias piezas de Invercaria, ha explicado de forma reiterada que conocía de la existencia de ese Plan Director pero que «jamás se le comunicó que fuera la norma a seguir, en ningún caso. En el 95 por ciento de su contenido era un plan estratégico de la empresa pública».

Ha añadido que en el citado Plan Director no se define ningún procedimiento a seguir o una tipología de informe a realizar por cada empresa que viene a solicitar inversión, sólo es «un documento orientativo», ha afirmado, recordando lo que les dijo el acusado y expresidente, Tomás Pérez-Sauquillo, que se enfrenta a seis años de cárcel por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Para Rodríguez, el Plan Director «dibujaba procesos básicos, no mecanismos de actuación». Preguntado por el fiscal Fernando Soto por un manual de su departamento, el testigo ha querido aclarar que no era un manual sino otro documento orientativo con carácter interno que no estaba aprobado por ningún órgano rector. En este contexto, ha asegurado que en Invercaria «no había un traje para todas las empresas» ni un procedimiento o manual de análisis de las posibles inversiones. «Nadie me dijo qué análisis había que hacer».

Los dos departamentos responsables no analizaron Aceitunas Tatis

El departamento de Rodríguez no analizo la solicitud de inversión de Aceitunas Tatis. Cabe recordar que el otro departamento encargado de los análisis, el de Promoción y que regía Cristóbal Cantos, tampoco lo hizo.

Según Rodríguez, el expresidente de Invercaria decidía qué departamento se encargaba de analizar cada empresa en función del volumen de trabajo que tenía, declaración ésta que coincide más con lo dicho por Pérez-Sauquillo que por Cantos, quien dijo ayer que los dos departamentos eran relativos y cada empresa tenía que pasar por ambos.

A juicio del testigo, Aceitunas Tatis no reunía los requisitos de una empresa emergente o recién creada para recibir inversión de la línea «semilla» o arranque, que estaba ideada para «start up» de carácter tecnológico y con productos basados en el conocimiento, aunque ha matizado que con la crisis, en 2009, se amplió el destino de los fondos a otras empresas.

Rodríguez ha coincidido con Cantos, cuya declaración ha concluido este martes, en señalar que Tomás Pérez-Sauquillo no tenía conocimientos en capital riesgo. Mientras el primero ha dicho que en 2005 nadie tenía este conocimiento en Invercaria salvo Cristóbal Cantos, éste ha precisado que el expresidente tenía «muy poco conocimiento. Sí tenía mucho conocimiento del trato con los de arriba porque le gustaba la política».

Las manifestaciones de Cantos este martes a preguntas de las defensas han variado poco con respecto a las pronunciadas este pasado lunes al interrogatorio de las acusaciones, insistiendo en que no existió propuesta de inversión de Aceitunas Tatis y en las coacciones y órdenes de la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz, la siguiente en declarar este miércoles, para que «fabricara» documentos que faltaran en los expedientes de inversión.

Los acusados, liberados de asistir

Cantos denunció tras su despido en 2011 a Gómiz por estas supuestas coacciones, que fueron juzgadas. Gómiz salió absuelta. También denunció su despido y el juez le dio la razón a Invercaria.

Rodríguez, a preguntas de la acusación popular del PP, ha indicado que era Tomás Pérez-Sauquillo quien decidía, en base a los análisis de los técnicos, que inversión se llevaba adelante y cual no, el dinero y las condiciones de la misma. El abogado del PP le ha cuestionado por una posible arbitrariedad en la decisión del expresidente o si éste seguía criterios objetivos. La respuesta ha sido muy distinta del objeto de la pregunta.

En la sesión de este martes ya no han estado presentes los dos acusados, después de que ayer sus respectivos abogados solicitaran al tribunal poder ausentarse de las próximas sesiones, por motivos de salud en el caso del expresidente de Invercaria. El tribunal ha aceptado la ausencia de ambos hasta la fase final de la vista oral.