La explicación al verano «muy frío» que viven Cádiz, Huelva y Sevilla El mes de julio fue, por el contrario, especialmemte cálido en la provincia de Málaga, según los registros meteorlógicos

M. Moguer Sevilla Actualizado: 26/08/2019 23:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Andalucía sufrirá hasta 136 noches tropicales al año en 2100

Calor de hasta 40 grados en Sevilla y máximas que no pasan de los 20 grados en el norte de la Península. Es el pronóstico habitual del tiempo para el verano, según Meteored. Pero no es lo que se ha vivido estos últimos meses. Salvo episodios aislados de mucho calor en algunos momentos sobre todo de agosto, julio y el presente mes han sido, indican los expertos, poco calurosos. Aunque en agosto ha hecho calor, hoy la mitad de Andalucía vive con temperaturas bajas e incluso amenaza de lluvias.

El mes de julio fue «muy frío» en Cádiz. Es lo que ha determinado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte sobre las temperaturas inusualmente bajas en el inicio del verano de la parte occidental de Andalucía. Según datos de la Aemet, durante el pasado mes la provincia gaditana vivió, de media, a 23,7 grados, lo que está por debajo de lo habitual.

Este es el segundo año, indican desde la Agencia meteorológica de España, en el que Cádiz experimenta unas temperaturas por debajo de lo normal. Así, en julio del año pasado, la provincia registró 23,1 grados centígrados de media. Sevilla es la segunda provincia donde se ha notado un descenso del calor en el mes de julio. Así, informan desde la Aemet, el mes pasado la provincia estuvo, de media, a 26,8 grados centígrados, una cifra muy baja para lo que suele ser el arranque del verano en la capital andaluza.

La otra cara de la moneda es Málaga. El constante viento de terral ha supuesto que la provincia viva el pasado mes de julio con temperaturas «extremadamente cálidas». Así, la Costa del Sol inició el verano a 27,1 grados de media el pasado mes de julio, por encima de lo que los malagueños están acostumbrados en este época del año.

¿A qué se debe estas temperaturas en el arranque del verano andaluz? El director de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Luis Fernando López Cotín explica que la situación anómala de este arranque de verano y del año pasado tiene una explicación bien sencilla: el viento. «En julio ha soplado, sobre todo, de componente oeste, que viene del Atlántico. Es un viento que arrastra humedad y más frío que el que viene de Levante», indica.

Esta circunstancia es la razón por la que en las provincias de influencia atlántica —Cádiz, Huelva y Sevilla, fundamentalmente— se ha ya dejado sentir un arranque de verano más suave que en otras ocasiones. «Este viento viene cargado con la humedad que recoge en el Atlántico y hace que por las mañanas haya nubosidad», añade López Cotín. Esas formaciones nubosas hacen además de «paraguas», de modo que la superficie terrestre no se calienta tanto como si no estuvieran y las temperaturas se mantienen moderadas más tiempo, pese a ser verano.

Esas nubes, empero, no son sinónimo de lluvia. «Para que haya precipitaciones se tienen que dar más condiciones además de la presencia de nubes», explica el meteorólogo. «Que la nube tenga más densidad y que haya cristales de hielo, entre otras», especifica López Cotín.

Los meteorólogos explican que esa situación de falta de calor que se ha vivido en Huelva, Cádiz y Sevilla se ha dejado sentir mucho menos en Córdoba, donde la influencia del Atlántico es menor debido a la distancia a la que se encuentra de la costa. También Málaga es una excepción. De hecho, según los registros, la Costa del Sol ha vivido un inicio de verano más cálido de lo normal. La razón siguen siendo los vientos. Uno en concreto: el Terral, que ha soplado sin descanso estas semanas.

Según indican los expertos, cuando el viento sopla de Poniente, llega a Málaga desde la tierra, no desde el mar. Eso hace que arrastre más calor. «La misma masa de aire que provoca fresco en la costa atlántica, hace que suban las temperaturas en la del Mediterráneo.

Por debajo de la media

Coincide en el análisis la meteoróloga Mar Gómez, de eltiempo.es. «Junio fue un mes que tuvo un carácter muy frío con respecto a lo habitual, las temperaturas estuvieron por debajo de la media excepto en Granada y Málaga», indica.

Sobre julio explica que «fue algo más variado en cuanto a temperaturas. Por ejemplo, en Cádiz, Huelva y Sevilla las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal, mientras que en Almería y Granada estuvieron algo por encima de lo normal. En Málaga, las temperaturas fueron extremadamente cálidas mientras que en Córdoba y Jaén estuvieron dentro de los valores propios de la época del año».

Y en este punto, ¿se pude decir que las temperaturas están bajando en Andalucía? De ninguna forma. Explica López Cotín que las mediciones puntuales de dos años en una zona muy concreta del mundo como es el Valle del Guadalquivir y la Costa del Sol no son prueba de ningún cambio. El calentamiento global sigue su curso imparable por el momento.

«Cuando hablamos de calentamiento global —explica Cotín— es eso, global. Hay que tomar todos los datos y hacerlo además en un periodo de, al menos, 30 años para que los resultados sean concluyentes. Y lo que hemos observado es que las temperaturas, de forma general suben, aunque haya dos veranos anómalos donde un mes se sienta más fresco de lo acostumbrado». Dos años de mediciones «no son una tendencia», zanja. «Habrá veranos más cálidos» añade el experto en clima.

Como ejemplo para demostrar que no hay que mirar al dato concreto sino a la tendencia temporal, López Cotín señala que hay veranos en los que en Andalucía se viven picos de calor en junio más altos que los de agosto. «¿Eso quiere decir que el verano se ha acabado en junio?», se pregunta el meteorólogo. «Claro que no, es que el clima tiene oscilaciones y a veces hay picos de calor o de frío. Pero son puntuales», añade.

Sobre la persistencia del calentamiento global está de acuerdo con López Cotín la también meteoróloga Mar Gómez. Así, esta experta en climatología indica que el que «puntualmente un año o dos se registren valores por debajo de la media localmente en regiones no implica la no presencia del calentamiento global».

De hecho, añade, «de momento lo que llevamos de verano 2019 ha habido regiones como Málaga que han registrado valores por encima de lo normal». De cara al futuro, insiste, el calor va a ser la tónica general. «El cambio climático se está dejando sentir en Andalucía con una mayor presencia de olas de calor y número de días de calor (en 2017 por ejemplo se batió el récord de temperatura máxima histórica en España en Córdoba)», señala Gómez.

Además, «la temperatura media de Andalucía podría aumentar como mínimo entre 3 y 4 grados con respecto a la media. Se estima además que Andalucía podría sufrir hasta 136 noches tropicales en el año 2100 y que el número de días de calor aumentará, por ejemplo, con 93 días para Sevilla a finales de siglo. Los episodios de calima podrían aumentar, al incrementarse la frecuencia de tránsito de masas de aire cálido desde el norte de África».

Coincide López Cotín, que, sin embargo, prefiere explicar que el futuro climático no es una sola realidad, sino un conjunto de escenarios. No hay nada cerrado. En función del consumo energético y de la demografía, entre otros factores, puede que Andalucía llegue en unas u otras condiciones a dentro de medio siglo en términos climatológicos. «Se puede hablar de horquillas por ejemplo», indica. «Así, en Sevilla, en medio siglo, se podrá experimentar entre 2 y 6 grados más de temperatura. Pero no es una cifra cerrada, está por determinar», puntualiza.