Brote de listeriosis Facua invita a reclamar una indemnización a la Junta aunque no se haya estado hospitalizado La asociación de consumidores aseguran que se puede pedir a la administración andaluza la devolución del dinero de las vacaciones y espectáculos perdidos

T. P. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 28/08/2019 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La asociación de consumidores Facua asegura que cualquier persona puede reclamar una indemnización a la Junta de Andalucía, aunque no tenga prueba de haber consumido carne de Magrudis o Martínez León -las dos empresas que comercializaron carne infectada por listeria-. Solo basta, aseguran, tener «un informe médico que acredite que se ha sufrido un cuadro de listeriosis asociado a la alerta sanitaria decretada».

Para Facua, si se quiere pedir dinero en forma de indemnización a la Junta de Andalucía, no es necesario haber pasado por el hospital o tener siquiera un comprobante de compra de alguno de los productos en los que hay que se ha demostrado que hay listeria o se tiene sospecha de que pudiera haberla. «¿Solo puedo reclamar si tengo pruebas de que consumí productos de Magrudis?» se preguntan en Facua. «Puede reclamar cualquier consumidor que tenga pruebas de haber sufrido una listeriosis asociada a la alerta alimentaria», responde. Se tengan o no pruebas de que se ha consumido productos de la empresa sospechosa de haber causado el brote de listeria que ha matado a tres personas y afectado a más de 190 andaluces.

En esta asociación aseguran que no solo se puede pedir una indemnización aunque no se tenga prueba de haber consumido carne de Magrudis. También aunque se sepa a ciencia cierta que nunca se ha accedido a los productos de esta compañía sevillana. «Es posible que consumieses un producto fabricado por Magrudis en un establecimiento de hostelería y no lo sepas», indican. «Y también que hayas sufrido contaminación cruzada, que puede producirse cuando el alimento contaminado entra en contacto con otros, ya sea de forma directa o al ser manipulados ambos sin las debidas medidas higiénicas, como la debida limpieza de las manos y de los utensilios utilizados para el corte», añaden para animar a reclamar.

En Facua tampoco creen necesario que quienes quieran reclamar dinero a la Junta de Andalucía. «¿También puedo reclamar si no he estado hospitalizado? Por supuesto», es la explicación de esta asociación, que anima a reclamar además todos los gastos perdidos de vacaciones por culpa de este brote de listeriosis. «Puedes reclamar desde una parte a la totalidad del dinero que pagaste por tus vacaciones», advierten. Y detallan los gastos que se pueden exigir a la Junta: «billetes de transporte, hotel, apartamiento turístico, espectáculos a los que la listerioris te haya impedido acudir...»