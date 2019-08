Alerta sanitaria La familia de la tercera fallecida por listeriosis niega que estuviera dentro del grupo de riesgo Las hijas de Francisca, fallecida el pasado martes, aseguran que su madre estaba «normal» y han pedido explicaciones a las administraciones

S.I. Sevilla Actualizado: 28/08/2019 11:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado martes el brote de listerioris, originada por la carne contaminada de «La Mechá», se cobró su tercera víctima mortal. Se trata de Francisca, una mujer de 74 años que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según la nota de la Junta de Andalucía, la mujer presentaba patologías previas, era inmunodeprimida, y se incluía dentro de la población de riesgo. Sin embargo, las hijas de Francisca han asegurado a los medios de comunicación que su madre no sufría ninguna patología previa y que falleció por comer carne mechada. «Mi madre no está porque se debería haber dado esa información en su momento. Ella estaba normal. Lo que no estaba normal era lo que había comido, que no lo tenían que haber vendido», afirma una de las hijas de la fallecida.

Además, la familia de Francisca afirma que va a reclamar para que todo se esclarezca y señala a las diferentes administraciones. «Lo que no queremos para nada es que se "pasen la pelotita" de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, del Ayuntamiento a la empresa».

La paciente fallecida estaba ingresada en el centro sanitario sevillano desde el pasado día 12. Fue el pasado día 15 de agosto, tras la confirmación de los análisis, cuando la Junta de Andalucía decretó la alerta sanitaria y ordenó la retirada del embutido contaminado, que días después extendió a los productos de marca blanca distribuidos por la empresa Comercial Martínez León, así como a otros alimentos fabricados por la empresa sevillana Magrudis que se comercializaban bajo la marca «La Mechá».

Desde las administraciones se sigue buscando el origen del brote en el interior de la empresa Magrudis, aunque su gerente sigue sin explicarse de dónde ha salido la listeria. Cabe recordar que en el brote acumula 196 casos confirmados en Andalucía.