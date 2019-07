Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos de Andalucía: «La mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales» El también senador por el partido naranja respondió así a un usuario en Twitter que acusó a su partido de «pactar con nazis»

M. Moguer @ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 08/07/2019 13:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«La mayoría de los jerarcas nazi eran homosexuales». Es la afirmación que hizo este domingo el diputado andaluz de Ciudadanos y también senador por esta formación Francisco Carrillo Guerrero, en su perfil de Twitter. Aunque luego borró el comentario, el mismo ha seguido circulando por las redes sociales, donde son muchos los que le han censurado que vincule homosexuales con nazismo.

Estas declaraciones de Carrillo se produjeron en medio de una discusión con otra persona en Twitter. Tras tener que abandonar Ciudadanos la marcha del Orgullo LGTBi+ de Madrid por la presión de los asistentes, Carrillo volvió horas después, ya acabada la manifestación y acabó el recorrido. Se grabó y subió el vídeo a las redes. Y un usuario le respondió: «Pactáis con nazis y punto», como explicación a porqué los manifestantes habían echado a los de Ciudadanos de la marcha.

El tuit de Fran Carrillo - ABC

Entonces llegó la respuesta de Carrillo: «La mayoría de los jerarcas nazis eran homosexuales. Punto y coma», espetó. La relación entre nazis y homosexuales provocó un aluvión de críticas y el político de Ciudadanos borró su tuit para, poco después, explicar su comentario. «Respondía a un tuitero que afirmaba, desvirtuando la realidad, que pactábamos con nazis, con otra afirmación donde le puntualizaba que muchos jerarcas nazis eran homosexuales. Constatando que fue en la Alemania nazi donde más represión de homosexuales ha habido. Lo demás, Twitter», aseguró.

Como la polémica siguió viva, Carrillo siguió explicando la razón y significado que el le daba a su comentario sobre homosexualidad y nazismo. «No sé qué es peor: Que el Twitter intolerante y sectario, fanático de esa izquierda de superioridad moral perpetua, no haya leído las biografías sobre dirigentes nazis como Röhm y otros miembros de las SA, que blanqueen la homofobia de Fidel Castro y sus secuaces, o ambas cosas».

En última instancia, y ya este lunes, Carrillo aseguraba que el problema es que no se le había entendido bien: «Es complicado explicar hipérboles en Twitter, sobre todo cuando responde, valga la redundancia, a una respuesta anterior que exageraba y pervertía la realidad. Esta vía no entiende de reflexiones, ni de ironías, sarcasmos o sinécdoques. Vive en la permanente crispación. Una pena». Carrillo, que tiene una empresa de comunicación política y discursos, asegura que no se explicó bien en su referencia a que la mayoría de los mandatarios de Hitler eran gays.

Por último, el senador y diputado andaluz ha asegurado esta mañana que «hay demasiada crispación». En su opinión, hay que «rebajarla entre todos. No puede ser que una fiesta de libertad y tolerancia se haya convertido en todo lo contrario. Los derechos del colectivo LGTBI deben ser protegidos siempre. Toca reflexionar, pero no se puede justificar la violencia».

Este periódico ha intentado recabar la versión de lo sucedido del autor de los polémicos tuits, pero el diputado Francisco Carrillo ha declinado hacer comentarios. Desde su partido remiten a las declaraciones hechas por el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, sobre el enfrentamiento entre los convocantes del Orgullo LGTBi+ en Madrid y los miembros del partido naranja. Romero ha asegurado este lunes que «no hay nada más sectario e involutivo e injusto que algunos quieran alimentar el odio contra Ciudadanos y contra sus votantes. Que algunos intenten apropiarse de algo que ha costado mucho tiempo conseguirlo y consolidarlo. El orgullo es de toda la sociedad, no es patrimonio de nadie».