Andalucía Francisco Serrano, de líder del partido a compañero incómodo El político está cada vez más lejos de la dirección de Vox tras sus últimas polémicas

Francisco Serrano ha sido dos veces candidato de Vox a la Presidencia de la Junta. En su primer intento, en 2015, consiguió algo más de 18.000 votos y se quedó muy lejos de tener representación en el Parlamento. En el segundo, se hizo con 395.978 votos y 12 escaños. Pese a la mejoría de sus cifras, Serrano ha ido quedando a un lado, cada vez más en la sombra. De ser la cara visible, el juez en excedencia ha terminado siendo un personaje de fondo que solo vuelve a ser protagonista cuando sus polémicas declaraciones llegan a los medios de comunicación.

Es lo que pasó el pasado fin de semana. El Tribunal Supremo calificó la hasta ese momento agresión sexual de la manada en San Fermín de violación y aumentó a 15 años la pena de cárcel para cada uno de los sevillanos que participaron en estos hechos. Serrano, a través de su perfil de Facebook, publicó su valoración de la nueva sentencia. Aseguró que se notaba la mano de «las feministas supremacistas», que «un gatillazo podría terminar con el impotente en prisión» o que «la relación más segura entre un hombre y una mujer será la prostitución». El sexo «gratis», añadió, «puede salir más caro que pagando».

Esas declaraciones le llevaron a un tirón de orejas de su partido, algo inusual para Vox. Así, el portavoz de la formación, Alejandro Hernández, anunció tras las declaraciones de Serrano que «la versión del partido en Andalucía sobre el asunto de la sentencia de la manada» era la que había dado él mismo, no la del juez en excedencia, por lo que «cualquier comentario o valoración realizada al margen de lo oficial» era «lógicamente a título personal de quien los suscriba». El portavoz desautorizaba así al número uno del partido.

El mensaje que llevó a Hernández a desautorizar a Serrano no es el único que ha generado en polémica. El ex magistrado ha indicado desde su perfil de Twitter que las feministas «no son mujeres» o que son «transgénicas». Sobre una señora con una bandera catalana aseguró que no creía que «nunca la violen ni en grupo, ni en cuadrilla, ni con alevosía o nocturnidad».

Además de las feministas, Serrano también ha publicado mensajes contra Podemos y sus líderes. Al secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, lo ha tachado de «gilipollas». Y también ha cargado contra los comunistas, a quienes tacha de «imbéciles» y «sinvergüenzas».

Figura difuminada

Pero antes de todos esos mensajes y del encontronazo con Hernández por su valoración de la sentencia sobre la violación de la manada, Serrano ya era una figura que iba perdiendo protagonismo político. Ocurrió desde el principio de esta legislatura, cuando renunció a la Portavocía de su grupo parlamentario, cargo que fue para AlejandroHernández. Siguió siendo el líder, pero se echó a un lado.

Con su renuncia a ser la voz de Vox en la comunidad, Serrano ha ido perdiendo presencia en el debate político del Parlamento andaluz y ganando relevancia por lo que dice y publica en las redes sociales, a lo que suma otra actividad extraparlamentaria: el político mantiene su despacho de abogados gracias a la compatibilidad que aprobó la Cámara al inicio de esta legislatura.

Serrano, con el paso de los meses, ha perdido el protaginismo de su partido en Andalucía. Acudió al Registro del Parlamento para presentar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Andalucía para 2019 pero no acudió a la rueda de prensa posterior. Prefirió irse a su despacho.

Su firma tampoco estuvo en los acuerdos que Vox alcanzó con el PP y Ciudadanos para levantar el veto a las cuentas andaluzas. Ni en los pactos para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo o Canal Sur. Fue en ambos casos Hernández, quien actuó de cara visible de Vox. El portavoz del partido acapara todos los focos que van abandonando a Serrano.