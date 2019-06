Vox Francisco Serrano, de baja en el Parlamento de Andalucía por problemas de salud El parlamentario andaluz estará fuera de su puesto al menos un mes, según ha podido confirmar ABC El político y exmagistrado asegura ahora que él no escribió la polémica carta sobre la sentencia de la manada en la que se decía que la relación más segura con una mujer es la prostitución

M. Moguer @ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 26/06/2019 14:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Francisco Serrano, número uno de Vox en Andalucía, se ha dado de baja esta mañana por problemas de salud, según ha podido confirmar este periódico. Su petición alcanza «hasta el mes de julio», según fuentes internas del Parlamento de Andalucía, aunque no hay una fecha exacta de retorno.

Según ha confirmado también desde Vox, Francisco Serrano «ha cogido baja por tiempo superior a 30 días por motivos de salud». Así, y para suplirle a la hora de las votaciones, el diputado por Vox puede delegar su voto, según «el Estatuto de los Diputados», informan desde esta fuerza política.

Según ha podido saber ABC, Serrano ha sufrido «mucho estrés y ansiedad» en los últimos días, lo que le ha llevado a pedir la baja, animado también por su partido. Este descanso y salir del foco mediático puede durar «uno o dos meses», estiman quienes están cerca del político, que aseguran que a la presión de su desempeño como líder de Vox en Andalucía se suma el de su trabajo en el despacho de abogados que mantiene abierto gracias a la compatibilidad que le concedió el Parlamento andaluz con su acta de diputado.

Serrano se da de baja justo en el momento en que tenía un perfil más bajo. Su actividad parlamentaria ha sido escasa en los últimos meses y desde que se inició la legislatura había estado en un segundo plano. El hueco que dejó lo llenó el portavoz de la formación, Alejandro Hernández.

El propio Hernández ha hablado esta mañana de la situación de Serrano. Según el portavoz de Vox en Andalucía, el diputado ahora de baja no tiene pensado abandonar definitivamente el grupo o la política. Ni él ni el partido, ha insistido, han iniciado ningún procedimiento para que Serrano deje la política.

Serrano, en el ParlamentoJ. M. Serrano

La baja médica, ha explicado el político en un escrito, es una respuesta al «linchamiento» que asegura que ha sufrido tras sus polémicas declaraciones por la sentencia de la manada., según informa Europa Press.

En un escrito de Serrano asegura que se marcha para recuperarse anímicamente junto a su familia, «que ha vuelto a sufrir las consecuencias del linchamiento en prensa y redes sociales».

Serrano defiende el análisis «objetivo y jurídicamente riguroso» que publicó en su cuenta en Twitter sobre la sentencia del Tribunal Supremo, y en el que se reafirma, si bien añade que solicitó a un «nuevo colaborador que lo publicara también en Facebook, lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas».

El político de Vox asegura ahora que él no escribió el polémico texto donde aseguraba que la relación más segura con una mujer era la prostitución o que un gatillazo podía dar con el impotente en la cárcel. Según el líder de Vox, fue «un colaborador» quien subió ese texto a su perfil de Facebook «lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas».

Así, Serrano indica que no comparte esas declaraciones, pese a que estaban en su perfil y bajo su responsabilidad. «En relación a la publicación en mi página de Facebook donde se hizo una vergonzosa apología de la prostitución y otras gruesas expresiones, a estas alturas creo que es evidente para todos quienes me conocen, que en absoluto son expresiones mías porque no responden a mi estilo de escribir, de pensar, ni de hablar en público, ni tampoco en privado», ha señalado.

«Se hizo una vergonzosa apología de la prostitución y otras gruesas expresiones que en absoluto son mías»

Asimismo, se muestra convencido de que ese «sector de la prensa» que ha proferido contra él «una batería de insultos y descalificativos jamás visto en España» y que no se «merece en absoluto, seguramente dirá que todo esto es un montaje, para así persistir en la mentira y la manipulación contra mi persona».

«No he sido yo quien ha escrito esas expresiones», recalca Serrano, quien afirma que el día en cuestión estaba de descanso y que no controló la publicación de esas polémicas manifestaciones al dejar el asunto en manos de un colaborador.

Serrano anuncia que en unos días quedará completamente desactivada, hasta nuevo aviso, su cuenta en Facebook. Agradece a sus compañeros de partido, a todos sus seguidores en las redes sociales y a su familia el «gran apoyo» recibido en estos días.