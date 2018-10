INMIGRACIÓN El Gobierno no resuelve el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades El Ejecutivo central mantuvo el miércoles una «reunión técnica» telemática con las comunidades

Rocío Montero

El Gobierno central mantuvo el miércoles una «reunión técnica» de forma telemática, por videoconferencia, con representantes de las diferentes comunidades autónomas en el Consejo Territorial, según confirmaron ayer fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. En dicho Consejo se puso de manifiesto la discrepancia entre las regiones en el reparto de los más de 11.000 menores inmigrantes no acompañados que hay en España y de las ayudas para la mejora de su atención.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, explicaron «que se está trabajando en el Real Decreto de Acogida Voluntaria de los menores extranjeros para concretar el reparto solidario de 40 millones de euros entre las comunidades que los acojan». Las mismas fuentes indicaron que la distribución de estos fondos de financiación se articularán entre siete ministerios. Según los cálculos de Sanidad, el Real Decreto será aprobado en Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se refirió ayer al registro de los menores no acompañados después de que la Comunidad de Madrid se quejara por no optar a subvenciones porque, según los cálculos del Gobierno, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región. «El registro no lo nutrimos la Administración del Estado ni nos inventamos los datos», aclaró, al tiempo que afirmó que se está intentado aclarar la situación. La titular de Sanidad manifestó que hay comunidades que «se quejan» porque reciben «cero euros» del presupuesto de 40 millones que Moncloa distribuirá por las comunidades autónomas para la materia. «Yo lo lamento muchísimo», señaló, para después añadir que «se está intentando aclarar» la situación. Los menores extranjeros no acompañados que haya sido localizado en España son inscritos en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) del Ministerio del Interior. «Los datos de ese registro lo suministran las comunidades autónomas con un sistema homogéneo y acordado», recordó.

Unos 40 millones de euros «extra»

La ministra reiteró que los 40 millones de euros «extra» van destinados a la mejora de la atención y acogida solidaria entre las comunidades de los menores extranjeros no acompañados, cuya gestión «está poniendo a prueba» el funcionamiento del Estado autonómico. Además, señaló que hay regiones que tienen una «presión enorme» como por ejemplo Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, aseguró que le «consta» la voluntad del Gobierno para que haya una responsabilidad conjunta respecto a los menores extranjeros no acompañados, por lo que ha emplazado a las autonomías a que «digan exactamente en qué van a colaborar».

Según afirmó, Andalucía está haciendo «un gesto enorme de solidaridad» al atender a todos los menores que llegan a sus costas, pero avisó de que «es una responsabilidad que tiene que ser compartida entre todos los territorios», al tiempo que Europa da también una «salida colegiada a este drama humano».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió también «solidaridad y corresponsabilidad» a las comunidades. «El hecho de que haya unas diferencias en el número de los menores sometidos a la protección de las distintas administraciones no puede ocultar la realidad del problema, que el conjunto de administraciones nos tenemos que hacer cargo en términos de solidaridad», subrayó.