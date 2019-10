El Gobierno pagará 800 de los 1.350 millones que exige la Junta de Andalucía También enviará 721 millones en dos créditos si Andalucía los acepta

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lo adelantó el miércoles por la noche en un mitin en Valencia, precisamente una comunidad también infrafinanciada como Andalucía y con problemas de liquidez en sus arcas públicas. El Gobierno liberará las entregas a cuenta que adeuda a las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación precisamente antes de las elecciones del 10 de noviembre.

Una decisión política que había estado posponiendo argumentando la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que impedía que un Ejecutivo en funciones hiciese estas transferencias económicas a otras administraciones. Pero, tras las presiones recibidas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que estaba buscando un resquicio legal para poder enviar el dinero y, hace pocos días que lo ha encontrado, si bien desde el Ministerio de Hacienda no concretan todavía los plazos para las entregas de estos fondos.

Según ha podido saber ABC, el Gobierno central va a transferir a la Hacienda pública andaluza en torno a 800 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta incluidas en el sistema de financiación autonómica. El resto de comunidades también recibirá su parte correspondiente siendo Cataluña y Valencia las que más dinero ingresarán, tal y como establece el actual modelo de reparto de los fondos del Estado.

Pero el Gobierno andaluz reclama mucho más dinero, concretamente 1.350 millones de euros de los cuales 813 millones corresponderían a esas entregas a cuenta (una cifra similar a la que ofrece el Ejecutivo central, aquí si cuadran las cuentas) y otros 513 millones con cargo a la liquidación del denominado mes trece del IVA. Una propuesta que el Ministerio de Hacienda rechaza argumentando que esta modificación en el reparto del IVA no se ha aprobado porque era una promesa electoral de Pedro Sánchez que estaba incluida en los Presupuestos para 2019 pero estas cuentas no se han aprobado en el Congreso y, por lo tanto, esta cantidad no está consignada.

El ministerio que dirige María Jesús Montero en funciones considera que ya ha abonado todas las liquidaciones correspondientes al IVA del año 2017 (que es el que también reclama la Junta ya que estos impuestos se abonan con dos años de retraso) y que estos fondos ascienden a 5.352 millones de euros, sumando todas las entregas que se han ido haciendo progresivamente. De hecho, la última de estas entrega se hizo en el mes de julio pasado y, curiosamente fue negativa para las arcas públicas andaluzas en 402 millones de euros. Una cantidad que la Junta no ha abonado al ministerio de Hacienda sino que se ha detraído del resto de fondos que se han transferido a la comunidad autónoma por el Estado en este pasado verano y que ha ascendido a unos mil millones de euros.

El anuncio de las entregas a cuenta por parte del Gobierno a las comunidades autónomas ha soliviantado a todos los barones del PP que claman por las redes sociales contra una medida «electoralista», anunciada en un mitin y que consideran «partidista».

En Andalucía, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, advertía a través de twitter: «Ya está bien de tomarnos el pelo a los andaluces», al tiempo que reclamaba los 1.350 millones de euros que corresponden a la comunidad andaluza.

De hecho, el Parlamento andaluz debatirá el próximo jueves 10 de octubre la reprobación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una iniciativa presentada por Ciudadanos y que apoya el PP. El pasado 17 de septiembre, el Congreso de los Diputados ya debatió otra reprobación contra Montero que no salió adelante por falta de apoyos.

Otros fondos

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó ayer un nuevo reparto de fondos para las comunidades autónomas dentro de los mecanismos que establece el actual modelo de financiación autonómica. Así, Andalucía recibirá otros 721 millones de euros adicionales antes de que acabe este año, siempre y cuando lo solicite al Ministerio de Hacienda.

En este caso se trata de sendos préstamos de las arcas del Estado a las andaluzas y a las del resto de comunidades autónomas. Andalucía recibirá 173 millones de euros con cargo al extra-FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) una cantidad que servirá para paliar el objetivo de déficit que se incumplió en el año 2018, precisamente el último año de la ministra Montero al frente de la Consejería de Hacienda en Andalucía, cargo que abandonó en junio de este año. Este préstamo se entregará con un 0% de interés. El resto de fondos, 548 millones de euros corresponden al Fondo de Facilidad Financiera, otro mecanismo perteneciente al actual modelo de financiación autonómica y que tendrán que ser pedidos expresamente por Andalucía.