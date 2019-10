Huévar del Aljarafe, capital de Andalucía La compra de votos monopoliza el debate del Parlamento con reproches cruzados de la derecha hacia el PSOE

A. R. Vega Sevilla Actualizado: 11/10/2019 07:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El manual manuscrito del PSOE local en el que aleccionaba sobre cómo fidelizar el voto con dinero público ha puesto a Huévar del Aljarafe en el mapa de la corrupción, como años antes el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero colocó a su pueblo, El Pedroso, en la ruta de los agujeros negros de los ERE.En los pasillos del Parlamento no se hablaba de otra cosa que no fuera Huévar y la exclusiva de ABC. Y allí estaba la alcaldesa del municipio sevillano de 2.944 habitantes, la primera que no es socialista, María Eugenia Moreno (PP), para dar fe de ello. Fue toda una señal. Ella había salvado los papeles de una trituradora quemada por exceso de uso por parte del anterior gobierno. La trituradora, epítome del clientelismo político, se ha convertido en el eje sobre el que gira la campaña de las quintas elecciones que afronta Andalucía en un año, como recordó el portavoz del PP, José Antonio Nieto.

Juanma Moreno, quien desde que se puso el traje de presidente de la Junta gasta guantes de seda en sus rifirrafes con la lideresa del PSOE, Susana Díaz, no pudo ayer contenerse: «Nuestro modelo político no es el de usted, el del descontrol presupuestario, el de la subida de impuestos y el de quemar una trituradora para no dejar rastro».

Poco antes, la presidenta del Grupo Socialista había reprochado a «los portavoces del Gobierno» el tono «faltón» empleado contra su partido. Sin mencionar el nombre del pueblo ni la presunta compra de votos, la secretaria general del PSOE-A, que aprovechó su turno para arremeter contra «el liberalismo a ultranza» del nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos, se mostró «molesta» porque algunos se dediquen en las sesiones de control a «insultarla», pero «lo que no voy a consentir es que se ataque la honestidad y el honor del PSOE». Su intervención más contenida no levantó una ola de entusiasmo y algunos diputados de su grupo tampoco la aplaudieron.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, fue la única que no mencionó a Huévar. Recriminó a Moreno que baje impuestos «a los ricos»: «Es usted Robin Hood pero invertido».

La temperatura política estaba disparada desde primera hora, casi tanto como la trituradora humeante. A los anuncios de denuncias y querellas que intercambiaron desde primera hora el PP y PSOE, se sumaron las duras críticas del bipartito y de Vox, a los que los socialistas llaman despectivamente «el trifachito». El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, abrió fuego. «Hablar de corrupción en Andalucía es hablar del PSOE-A», proclamó tras aludir a la supuesta compra de votos como el último episodio de un «vistosísimo historial de éxitos» donde también incluyó la reapertura de la investigación por el concurso de concesión de la mina de Aznalcóllar. Por alusiones, el secretario general del Grupo Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, pidió la palabra a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para que fueran retiradas las palabras de Vox, pero su solicitud fue desoída.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, preguntaba a Moreno sobre la captación de inversiones pero se fue por los cerros del Aljarafe.Exhibiendo la portada de ABC con la exclusiva, aseguró que a los gestores del PSOE «les faltó ambición, estrategia y creer en las posibilidades de Andalucía y sobró ERE, cursos de formación, Invercaria, Faffe y compra de votos».

Nieto (PP) hablaba de cambio climático, pero se fue por las ramas, tanto que hasta Bosquet (Cs) lo emplazó a ceñirse a la pregunta. Exigió que el PSOE les pida perdón porque el caso Huévar «demuestra que la fortaleza del PSOE en Andalucía tenía la causa que tenía, que a lo mejor tenemos que comprobar en otros muchos más municipios de Andalucía». De momento, este dudoso honor lo tiene Huévar.