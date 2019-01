Corrupción La huevería de Sevilla del hijo de un alto cargo de la Junta recibió una ayuda irregular del caso ERE Una testigo reconoce esta relación familiar en la empresa Huevos Giralda, subvencionada con 200.000 euros

A. R. Vega

La comercializadora sevillana Huevos Giralda recibió una ayuda irregular de 200.000 euros con cargo a la partida de los ERE en 2009. Su administrador, Javier Artacho, era hijo de un alto cargo de la Junta de Andalucía, según reconoció una de las testigos que declararon este jueves ante la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños.

Francisco Artacho ocupó la dirección gerencia de la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía desde septiembre de 2012 hasta 2015 y era accionista de la sociedad familiar. La testigo reconoció esta relación familiar a preguntas de la letrada del PP Lourdes Fuster, que ejerce la acusación popular en esta causa, según especificaron a ABC fuentes judiciales.

Huevos Giralda, que llegó a ser de las más conocidas del sector de puesta en Andalucía, no es la única empresa vinculada a Artacho que recibió ayudas con cargo a la partida de los ERE, bautizada por Francisco Javier Guerrero como «fondo de reptiles».

Piensos Andaluces Compuestos (Pacsa), comercializadora de la marca Pacsa Sanders, recibió otros 100.000 euros en concepto de ayuda sociolaboral para financiar las prejubilaciones de los trabajadores de la compañía que se dedicaba a vender piensos.

Durante la declaración a una de las testigos, María Núñez Bolaños le formuló preguntas sobre Pacsa a pesar de que no estaba citada por esta pieza separada del caso ERE sino por la ayuda concedida a Huevos Giralda. Desde la Fiscalía le advirtieron de que no se puede cuestionar a una testigo por otra investigación para la que no había sido llamada a declarar. Desoyendo estos avisos, la juez preguntó. Podría incurrir en una causa de posible nulidad de las actuaciones.