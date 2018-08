Íker Casillas, un perro adoptado y un bebé sin nombre: cómo Twitter cambió la vida de dos familias andaluzas Una cadena de tuits de un chico de Almería para adoptar a un perro trastocó los planes de una familia de Granada que esperan a su primer hijo para 2019

@ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 21/08/2018 07:47h

¿Qué tiene que ver el portero Íker Casillas, un perro adoptado y un embrión de cinco meses? A todos ellos les une una cadena de retuits en la red social Twitter. Y esa cadena cambió la vida de dos familias andaluzas, aunque ellas no sepan tampoco del vínculo que les une.

Todo comienza con un chico de 19 años de Almería. José Manuel García. José Manuel quería tener un perro y se lo dijo a su madre. Pero ella se negó. Y José Manuel, a modo de broma, le propuso un reto: «¿Si llego a 20.000 RT en Twitter, me dejas?» La madre lo miró con cara de póquer. «Niño, ¿eso qué es?» Y el niño de lo explicó: «Mi madre no tiene Twitter, pero sí Facebook. Le expliqué que los retuits es como cuando alguien en Facebook le da a "me gusta" a una publicación tuya». La mujer, que se llama María, aceptó.

«Fue de broma. No pensé que fuese a conseguir los 20.000 retuits. A mi me sigue muy poca gente -cuenta José Manuel-, pero llegué en solo dos días. Lo puse el martes de la pasada semana y el jueves ya me habían dado 20.000 retuits». Su madre no se pudo negar y ahora están buscando el perro que quieren adoptar. «Mucha gente me ha dicho que le llamemos retuit o RT», comenta. La semana pasada y esta, explica, estan visitando protectoras para elegir al nuevo miembro de la familia.

Lo que no sabe José Manuel es que su idea de pedir el beneplácito de Twitter para adoptar un perro ha cambiado la vida de otra familia andaluza. Sobre todo la del bebé que esperan, que se llamará Íker porque el granadino David Bravo, el futuro padre, vio su mensaje y pensó: si este chico consigue así lo que quiere, yo también. Y lo que él quería no era un animal de compañía, sino que su novia desde hace seis años y embarazada de cuatro meses, Alba, le dejase llamar a su futuro hijo Íker.

Inspirado por José Manuel, David planteó el reto a Alba: «¿Si consigo 30.000 retuits, me dejas que le pongamos Íker a nuestro hijo?» Ella aceptó. Pensaba que nunca en la vida iba a conseguir tal aceptación en la red social. No contaba conque su novio, fan incondicional del Real Madrid y de Íker Casillas, tenía un as en la manga.

Ayuda de Íker Casillas

David no luchó solo esta batalla por llamar a su hijo como él quería. Escibió un mansaje a Íker Casillas contándole su caso. Y el exportero del Real Madrid decidió ayudarle.

Claro que te ayudo máquina!! Da igual que no se llegue!! Me has pedido algo precioso y habrá que intentarlo!! Salud!! 👶 https://t.co/5UtISSwaHe — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 de agosto de 2018

Con más de 6.000 retuits y 12.000 «me gusta» en al publicación del portero, el desafío por el nombre del bebé ya era cosa de tres: el padre, la madre e Íker Casillas. «Me quedé flipado cuando vi que me respondía Íker. Fíjate que soy fan desde chico de él, la emoción de que te responda a un mensaje. Es una cosa muy grande».

Finalmente el granadino consiguió el apoyo que pedía y alcanzó los 30.000 retuits. Reto conseguido, el niño se llamará Íker... o no. «En realidad aún no sabemos si es niño o niña. Es un poco jaleo, pero si es niño, sí, se llamará Íker», cuenta el futuro padre. ¿Y si es niña? «Nos gusta Blanca o Alba», cuenta. La duda se despejará en breve, porque el bebé anuncia su llegada para primeros de 2019.