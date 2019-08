PROTESTA DEL CLUB A LA FEDERACIÓN Impiden a un piragüista sevillano recoger su medalla en Zaragoza por llevar la bandera de España El campeón de España de la categoría C2 tuvo el mismo problema también en Pontevedra

Romualdo Maestre @romualdomaestre Sevilla Actualizado: 08/08/2019 13:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque los hechos ocurrieron el 29 de junio en Mequinenza, Zaragoza y en Verducido, Pontevedra, el 29 de julio, han trascendido ahora. En los dos actos de entrega de medallas se les impidió a los piragüistas sevillanos, que participaban bajo el pabellón del Círculo Mercantil de Sevilla (CMIS), recoger sus trofeos porque llevaban la bandera de España a sus espaldas.

En Mequinenza, Pablo Ogazón Rodríguez Tabernero (campeón de España en la categoría C2 de canoa el año pasado), acompañado de Carlos Sánchez, (ambos de 14 años), tuvo que quitarse la enseña nacional que llevaba sobre sus hombros cuando subió al podium para recoger el trofeo de este campeonato. Como se aprecia en el vídeo la bandera de la comunidad aragonesa sí estaba presente en la mesa de las medallas. El vicepresidente del Círculo Mercantil de Sevilla y delegado de su sección de piragüismo, Fernando Rodríguez Galisteo, no sale de su asombro por los hechos ocurridos: «Desde nuestro club apoyamos a estos deportistas y creemos que la Federación Española de Piragüismo debe tomar cartas en el asunto porque no hay normativa alguna que impida recoger los trofeos con la bandera de tu nación». Rodríguez Galisteo explica que han elevado sus quejas a la Federación y que lo único que han recibido es una contestación donde les dicen que es obligatorio ir equipados con la ropa del club, cosa que en todo momento cumplían.

Abucheos en la sala

Si sorprendente fue la reacción de Zaragoza al ir con la bandera de España, no menos lo fue en Pontevedra. Allí le dijeron a Pablo Ogazón de malas maneras «quítate la bandera», según relata Rodríguez Galisteo, cuando fue a recoger la presea que había conseguido en el Campeonato de Jóvenes Promesas de Sprint en Verducido. El malestar del joven era tal que esta vez se dio media vuelta y se negó a recibirlo. Se escucharon abucheos en la sala hacia los miembros de la Federación y como signo de aprobación de la actitud de los deportistas sevillanos.

Rodríguez Galisteo pide ante todo respeto para los deportistas, que son muy libres de llevar la bandera que quieran. «En el Círculo Mercantil tenemos 16 disciplinas deportivas, algunas veces nuestros deportistas han subido con la bandera andaluza, otras con la española, pero nunca nos había ocurrido nada de esto», argumenta a ABC.

El Círculo Mercantil tiene más de 700 deportistas en la actualidad, algunos de ellos han sido olímpicos

En el escrito del Círculo Mercantil que mandó a la Federación de Piragüismo reza que el club «es una entidad con 150 años de historia, tenemos deportistas seleccionados a nivel nacional y andaluz en distintas disciplinas deportivas, hemos tenido varios deportistas olímpicos y mas de 700 deportistas, en la actualidad, que están compitiendo por España. Nuestros deportistas han sido en diversas ocasiones campeones nacionales y en varias de ellas han lucido la bandera de España sin que ello haya supuesto controversia ni ofensa alguna».

La Federación Española de Piragüismo contestó a un primer escrito que «los palistas galardonados deberán recoger su trofeo inexcusablemente con el atuendo deportivo oficial del club al que representan. Una bandera de España portada sobre los hombros no forma parte del vestuario oficial, y por tanto no se le permitió acceder de esa manera a recoger el trofeo. Esperamos haberte aclarado dicha circunstancia, que desde la organización de la competición no ha tenido mayor repercusión», explica el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Juan José Román, en su respuesta al presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Práxedes Sánchez.

Ante este planteamiento, el CMIS envió a la federación un segundo escrito en el que solicita una explicación sobre si existe algún tipo de normativa o reglamento aprobado para que un deportista no pueda subir al podio de un campeonato nacional con la bandera de España, «ya que la normativa que alegan en su anterior carta de respuesta entendemos, tras haberlo examinado jurídicamente, que no impide subir al podio con la bandera de España. De no existir otra normativa, interesamos una explicación sobre lo ocurrido y cesen en su impedimento», reclama el Circulo Mercantil a la Federación en su segunda carta.

«Que no sancionen a nuestros deportistas»

En cuanto al trato otorgado, el CMIS ha sido tajante: «Exigimos se dirijan a nuestros deportistas siempre con el máximo respeto, evitando conductas como la protagonizada esta semana por miembros organizativos del Campeonato en Verducido, y mientras se resuelva esta cuestión, no sancionen a nuestros deportistas sin poder recoger sus medallas en el podio por llevar la bandera de España».

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Serrano, puso un tuiter haciéndose eco de la noticia. «Que a un joven deportista sevillano, andaluz y español, se le impida, de malas maneras, subir al podio en un campeonato de España, portando su bandera, resulta vergonzoso. Exhibirla con orgullo entraña una provocación para algunos que la odian. Dimisión de los responsables».