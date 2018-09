CONVENCIÓN DE CIUDADANOS EN SEVILLA Inés Arrimadas insta a los andaluces a comprobar «qué es capaz de hacer Andalucía con otros gobernantes» Albert Rivera plantea diez reformas como «tablas de la ley» para un estado autonómico real sin «tribus y chiringuitos»

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado este sábado a los andaluces a que comprueben «qué es capaz de hacer Andalucía con otros gobernantes» y ha subrayado que «no podemos estar un año más con los mismos que hace 40 años», en referencia al PSOE.

Durante la clausura de la convención de la plataforma «España Ciudadana», que se ha celebrado en Sevilla bajo el lema «Por un país de ciudadanos libres e iguales», Arrimadas, que nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sostenido que tiene «mucha confianza en cambiar Andalucía, para que sea la tierra que todos soñamos».

En el cierre de la convención, al que ha asistido el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, también ha intervenido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que no ha llenado el aforo de 1.500 sillas instaladas en la Plaza de España, aunque numerosos turistas que se encontraban en el conjunto monumental han presenciado el mitin y han fotografiado con sus móviles el acto.

Inés Arrimadas ha puesto de relieve una queja generalizada de los participantes en este foro es «el clientelismo, la sensación generalizada de que o tienes el carné de un partido o no puedes tener más oportunidades en la vida, y eso es algo que lastra el futuro de esta comunidad autónoma, y es algo que tenemos que solucionar».

Igualmente, ha abogado por conseguir que «lleves a los niños al colegio con la certeza de que tendrán la mejor educación, o a la Universidad con la seguridad de que te vas a quedar a trabajar en tu tierra», algo con lo que Andalucía «puede ser imparable».

«Lo que nos une -ha continuado- es la confianza en este país, en esta tierra, y para eso vamos a seguir trabajando», ha recalcado Arrimadas, quien ha realizado un balance del trabajo de las distintas mesas con las que Ciudadanos ha organizado su trabajo en Sevilla desde este viernes, de donde ha sacado la conclusión de que «todos nosotros queremos vivir en un país de ciudadanos libres e iguales».

Por su parte, el responsable del área Económica y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, se ha referido a alguna de las preocupaciones expresadas por los militantes de su partido en la reunión de Sevilla por asuntos como «una persona un voto, o la sensación de que hay que terminar con los aforamientos».

También ha apelado a revisar el papel del Senado, porque «hay muchas instituciones que no tienen más papel que ser cementerio de elefantes».

Decálogo de Cs con diez reformas

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado en el acto de clausura de la convención de su partido en Sevilla el desarrollo de diez reformas en ámbitos como salud, educación, seguridad o en el propio funcionamiento político nacional, como la eliminación de aforamientos o la reforma del Senado, si llega a la Presidencia del Gobierno, una propuesta que se ha comprometido a asumir como «tablas de la ley para Cs o las tablas naranjas».

Rivera ha destacado estas reformas «sin precedentes» para «revisar lo que no funciona y alcanzar un estado autonómico real de verdad en vez de continuar con un conjunto de tribus y de chiringuitos». «No hay que inventar nada, sino leer la Constitución en su sentido autonómico y no de ruptura y deslealtad. Hay que reforzar los mecanismos que nos unen», ha enfatizado.

El decálogo de Ciudadanos propone la reforma o cierre del Senado, la modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema más proporcional en el que sea necesario, como mínimo, el 3% del voto nacional para entrar en el Congreso; una financiación autonómica «sin privilegios en la que desaparezca el cálculo opaco» del cupo vasco; la equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de Seguridad, y la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la anexión de Navarra al País Vasco.

El resto de las reformas planteadas son la supresión de los aforamientos políticos, la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, la igualdad en el acceso al sistema de la dependencia de modo que la financiación no dependa de cada comunidad autónoma, la igualdad en la educación y que se instaure el castellano como lengua oficial y común de todos los españoles.

Alusión a Susana Díaz

«Haremos diez reformas, diez propuestas valientes para garantizar la igualdad y la unidad de todos los españoles», ha insistido Rivera, que durante el acto en la capital andaluza sólo ha aludido en una ocasión a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para criticar que apoyara el «cuponazo» vasco mientras los andaluces «no tienen todavía una financiación justa».

Durante su defensa de la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad, ha acusado también a Pedro Sánchez de estar «premiando la deslealtad al dar dinero a (Quim) Torra para premiar a (Josep Lluís) Trapero y la cúpula de los mossos castigando a los que fueron leales con la Constitución», algo por lo que muchos guardias civiles y policías nacionales están «indignados con mucha razón».

Tras detallar el decálogo de reformas que propone su formación para garantizar la igualdad y la unidad de España, ha advertido de que si estas no se abordan, «España corre el riesgo de quebrar la igualdad y romper el consenso constitucional que nos dimos todos».

«A mí me importa lo que dicen quienes me pagan el sueldo, que son los españoles, no lo que dicen los que quieren romper España», ha enfatizado tras abogar por una «mayoría fuerte» en torno al constitucionalismo, que es -según ha afirmado- lo «contrario al sanchismo».

«Ir a nuevas elecciones» en España

Tras reiterar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que «convencerse» de que hay que «ir a nuevas elecciones» porque no se puede avanzar con un gobierno que «hace aguas», ha considerado que ha llegado el momento de revisar «todo lo que no funciona» dentro del estado autonómico.

Y ello «para que deje de ser un conjunto de tribus y de chiringuitos» porque el Estado de las autonomías «no se pensó para enfrentar a las comunidades».