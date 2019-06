Directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta Isabel Sánchez: «Veo a Sevilla y Málaga como sede conjunta de unas Olimpiadas» Esta sevillana, que ha jugado en la NBA y tiene una medalla olímpica, asegura no sentirse política aunque tenga un alto cargo en la administración

Isabel Sánchez lo ha ganado todo en su vida deportiva. Medalla de oro en el Eurobasket 2013, plata en el Mundial 2014, bronce en el Eurobasket 2015 y plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Ha jugado en la NBA y ha sido entrenadora de la selección española de baloncesto. Y, en medio de todo esto, sacó tiempo para licenciarse en Medicina. Ahora, y desde hace tres meses, es la directora general de planificación, instalaciones y eventos deportivos dentro de la Consejería de Educación y Deportes en la Junta de Andalucía.

¿Qué aprendió se su vida en la NBA que ahora puede usar en la política?

Más que la NBA te voy a hablar del deporte profesional. Es verdad que la NBA marca mucho, es lo máximo, pero bueno, el deporte profesional te marca en muchos aspectos. Sobre todo en valores. El hecho de tener ciertos valores muy interiorizados te hacen más fácil la gestión.

¿Qué valores?

La superación, por ejemplo. Cuando eres un deportista de élite y pierdes un partido, te lamentas. Pero el día siguiente te levantas y ya no piensas en nada más que en lo siguiente. Y eso me ha pasado aquí. Yo estoy acostumbrada a tirar a canasta y ver rápidamente si eso falla o entra. Pero aquí tiras la pelota y desaparece. Y no sabes dónde está.

Ese cambio de ritmo, ¿cuesta?

Yo estoy acostumbrada al «ya» y de repente ya no sabes en qué sitio estás.

¿Desde cuándo supo que quería ser deportista?

Con ocho años yo el dije a mi madre que quería ser jugadora profesional de baloncesto, que quería jugar en la NBA femenina y ser medallista olímpica. Ella me dijo que si es lo que quería, que luchase por ello.

Y también estudió Medicina...

Sí, es vocacional. Mi padre es médico. Salía de marcha menos con mis amigos. Cuando acababa la temporada, yo vivía en la biblioteca. Comía y cenaba allí.

¿Siempre le ha interesado el mundo de la política?

Me ha interesado siempre, es un mundo fascinante. Me veo todas las series que hay, ahora estoy con la tercera temporada de «House of Cards». Es un mundo apasionante.

¿Cómo llega a la Consejería?

Me llama Imbroda —el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda—. Nos conocíamos. Pero yo no veo este cargo como política. No me veo a mí misma como política.

¿No se ve dando un mitin?

No me veo. Eso no quiere decir que no pudiera hacerlo en algún momento. Ni me da miedo ni me importaría dar un mitin.

¿Tiene la ambición de progresar en política? ¿Se ve de consejera?

Yo me vería verde, acabo de llegar a la política. Es como si a una niña de ocho años la metes en una cancha profesional. Se llevaría algún codazo. Hay que dejar a la gente madurar.

¿Cómo es el cambio de Sevilla al baloncesto de la NBA?

Yo me llevé a la NBA muchísima humildad. Era la única blanca del equipo. Pero antes de llegar a la NBA estuve en Cádiz, luego en Lugo, en Barcelona... No es un salto de Sevilla a la NBA, hay mucho en medio.

Sobre su trabajo actual, ¿hacen falta más centros de alto rendimiento para deportistas en Andalucía?

Debemos de ser ambiciosos y pensar a lo grande. Pero de nada sirve el construir grandes pabellones y después no saber cómo gestionarlo. Sí que hemos planteado la posibilidad de más centros de alto rendimiento, pero hay que garantizar su viabilidad económica y les tienes que dar contenido. Y eso es importante tenerlo bien atado con clubes, federaciones...

¿Qué es lo que se hizo peor por parte del anterior Gobierno?

Nos encontramos con problemas. Con polideportivos que no hay modo de mantener ahora.

¿Qué es prioritario cambiar en su opinión?

Tenemos diez instalaciones que pertenecen a la Junta. Ocho gestionadas de una manera y dos de otra forma. Y eso no me acaba de gustar del todo. Creo que todas las instalaciones deben de ser gestionadas de una misma manera. Además tenemos unas pérdidas de 2,5 millones de euros al año.

¿Qué más hay que cambiar en las instalaciones deportivas andaluzas?

La línea estratégica de esas instalaciones es más social que otra cosa. Y eso no quiere decir que vayamos a quitar lo social. Pero creemos que puede convivir lo social con lo privado. Y creo que eso ha cojeado en esas instalaciones. Somos la Junta, tenemos que dar precios públicos. Pero puede haber otros espacios, un restaurante por ejemplo, que pueda dar viabilidad económica a las instalaciones.

¿Y qué hizo bien el anterior Gobierno andaluz con el deporte?

Los precios está muy bien hecho. Han ofrecido unos buenos programas deportivos y las instalaciones están muy bien. Preciosas. Me he quedado sorprendidísima.

Madrid acaba de anunciar que quiere reactivar su candidatura a unos Juegos Olímpicos. ¿Ve a alguna ciudad andaluza en esa carrera?

¿Y por qué no? Se podría luchar por esa candidatura. Pero yo como olímpica y habiendo estado en dos olimpiadas, veo complicada una candidatura olímpica. Todo el mundo los quiere, es prosperidad.

¿Qué ciudad andaluza ve con más posibilidades?

Veo Sevilla-Málaga como candidatura conjunta. Ahora se lleva eso. Málaga es una ciudad con grandísimas capacidad. Pero lo veo lejano.

La gestión presupuestaria, ¿es complicada?

Antes se ha prometido mucho a deportistas y federaciones. ¿Y qué pasa ahora? Yo quiero prometer cuando tenga lo que me piden y pueda darlo.

¿Está bien repartido el dinero?

Yo gestiono un dinero y la mayoría de ese dinero no va al deportista. Va a alquileres, a pago de nóminas Y estoy viendo cómo duplicar eso pero para el deporte. Poner los ojos más en el deportista, que es el actor principal de la película, los demás son extras. No podemos seguir pagando a los extras y no pagar al protagonista.

¿Qué tal se lleva con Vox?

Como en las federaciones, donde hay deportistas que te caerán mejor o peor. Pero no por eso vas a dejar de sentarse y escuchar. No comulgo con muchas de las cosas que plantean. Pero hay que escuchar e intentar llegar a acuerdos. Por qué no. No entiendo cerrar las puertas a nadie. Igual cuando acabamos la conversación, te entiendo. No me convences, pero te entiendo.

¿Qué grandes eventos quieren traer a Andalucía?

Vamos a tener la Copa del Rey de baloncesto en Málaga. Y queremos traer la Copa del mundo de vela. Nos encantaría traer grandes eventos a la comunidad. Queremos traer al deportista de élite, de alto rendimiento.