Entrevista Isidoro Beneroso: «Susana Díaz está liquidada políticamente» Fue socialista con carné y presidente de una caja de ahorros antes de dedicarse a observar la realidad con el cristal de la crítica y de la ironía

Francisco Robles

Sevilla Actualizado: 19/01/2019 08:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué es Andalucía para usted?

Los cursis dirían un sueño. Es la tierra donde vivo, y eso me gusta.

¿Por qué la define como tierra?

Hay una concepción antropológica de la riqueza determinada por siglos de historia, y por la posesión de la tierra que ha marcado nuestra historia y nuestras costumbres, incluso la manera de pensar de muchos andaluces.

La tierra no cambia…

Ni la gente, como consecuencia de ello. Desgraciadamente. Lo bueno sería que la tierra, como ente simbólico, cambiase. Y que la gente cambie su pensamiento, pero eso no es habitual en Andalucía.

Sin embargo, el cambio se ha producido esta semana. ¿Por qué?

Galileo tenía razón. Aquellos que pensaban en la eternidad olvidaron que nada hay eterno. Después de 37 años ha sucedido lo inevitable.

¿Qué balance hace de los años del PSOE en la Junta?

Andalucía le debe mucho al PSOE, y viceversa. Pero ya era un proyecto amortizado. Los andaluces han construido la Andalucía actual bajo la dirección política del PSOE, y ahora tienen la oportunidad de avanzar bajo otra opción política. Eso es saludable.

¿Qué errores han llevado al PSOE a la pérdida del poder?

La idea de que no iba a perderlo nunca. Creían que los andaluces seguirían votándolos pasara lo que pasara, sin percibir los movimientos bajo la superficie que no pudieron o no quisieron detectar.

¿Cómo se explica la irrupción de Vox?

Por la incapacidad política del PP de retener una parte importante de su electorado. Y porque hay mucha gente cabreada con algunos extremismos que el buenismo y la corrección imperante han desarrollado.

Chaves y Griñán en el banquillo y el PSOE sin sillones. ¿Cómo lo ve?

Es una imagen pleistocénica para el PSOE. Cuanto más tiempo dure ese procedimiento, más difícil le resultará rehacerse. Esa imagen es una losa con muchos más kilos que la del Valle de los Caídos.

¿Cómo interpreta la resurrección de Franco?

Estoy harto de Franco, porque me he dado cuenta de que no me va a abandonar nunca. Marcó la primera parte de mi vida, cuando ingresé en el PSOE. Mi vida profesional consistió en desmontar el franquismo. Y ahora resucita con la colaboración inestimable de los de enfrente.

Hablando de resurrecciones, ¿cómo ve a Susana Díaz?

Está liquidada políticamente, es cuestión de tiempo.

¿Caerá derrotada por Moreno Bonilla o por Pedro Sánchez?

O bajando por las escaleras del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, apuñalada por algún aspirante a Bruto, el hijo de Cayo Julio César.

¿Y después qué pasará con el PSOE?

Hay un gran problema. Tienen que diseñar un nuevo proyecto para Andalucía. Dudo que en la dirección actual haya un nivel para hacer eso.

¿Y el PP? ¿Cómo debe entrar en la Junta y sus satélites?

Aprovechando el tiempo. Deben hacer los deberes cuanto antes para poder desarrollar sus políticas.

¿Y Ciudadanos?

Carecen de organizaciones territoriales para desarrollar sus propuestas políticas, incluso para formar equipos. También debería evitar la pérdida de energías por este camino.

¿A qué le suena Vox?

De momento tendrían que cambiarle el nombre, porque se está haciendo demasiado célebre… Su futuro estará unido a la gestión del PP. Si lo hace bien, Vox no llegará a los 300.000 votos en las próximas elecciones.

¿Podemos será la verdadera oposición en Andalucía?

Será lo que es: un grupo de irredentos instalados en el cuaternario superior. Han sustituido la lucha de clases por la lucha de identidades. Al final han obtenido muchos menos votos que antes.

¿En Andalucía se ha cerrado una época o se ha abierto otra al futuro?

Las dos cosas. Se cierra un proyecto caduco y se abre otro que está por definir, y que depende del PP, de Ciudadanos y de la redefinición del PSOE: mezclándose en la trinchera con Podemos, el PSOE no irá a ningún lado.