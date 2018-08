Entrevista Joaquín Vidal: «Es injusto que Santi Potros deje la prisión sin cumplir ni un año por cada asesinato» El presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo reconoce que el acercamiento de presos de ETA y la salida de prisión de Santi Potros «abren muchas heridas»

La Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), creada en 1995, es la segunda entidad de estas características más antigua de España, por detrás de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), fundada en 1981. Su presidente, Joaquín Vidal, fue una de las víctimas del primer atentado de ETA en Sevilla, en el año 1991. Desde entonces, lucha desde la asociación para que no se olvide el dolor y la sangre derramada por ETA.

¿Cómo vivió el anuncio de la disolución de ETA?

El final de ETA, tras 50 años de sufrimiento, es algo que todos esperábamos con ansiedad. Es importante que ETA se dé cuenta del profundo fracaso que ha sido su trayectoria: 50 años asesinando sin conseguir absolutamente nada.

¿Se cree las disculpas que ha pedido la banda terrorista?

No voy a entrar en si me sirve una petición de perdón o no. Lo importante para nosotros es que haya un arrepentimiento, y eso va asociado al cumplimiento de la integridad de sus condenas, tengan la duración que tengan. Aunque, sin duda, lo que más les tiene que doler es sentir ese fracaso que ha sido su trayectoria.

La asociación, ¿tiene el apoyo de todos los partidos andaluces?

Sí, rotundamente. Hasta ahora no hemos tenido ningún conato de que algún partido se haya interpuesto en alguna cuestión que hayamos planteado. Nuestra labor es dar apoyo a todas las víctimas del terrorismo y no hay partido que pueda estar en contra de eso.

¿Creen que reciben las ayudas suficientes?

Podemos decir que resistimos. La dichosa economía siempre tiene que estar por medio, pero nosotros avanzamos con el sueño de crear un mundo mejor, de tolerancia y diálogo.

¿Tiene miedo de que se olvide todo el daño que ha hecho ETA?

Las víctimas del terrorismo hemos dado una lección magistral al no caer ni en el odio, ni en la venganza. ETA ha sido uno de los problemas vertebrales que ha soportado nuestra democracia. Los escaños que hay en el Congreso de los Diputados, de una esquina a la otra, reposan sobre la sangre y el dolor de las víctimas del terrorismo. ¡Qué no olviden que mantener esos sillones ha costado mucha sangre!

¿Considera necesario que se hable de esto en colegios e institutos?

Como víctimas queremos ofrecer a los niños el verdadero relato, para que nadie los engañe. Ahora en septiembre haremos visitas a colegios e institutos, aunque ya hemos realizado algunas a centros educativos. No somos eruditos, pero sí hemos observado que los alumnos nos prestan especial atención cuando una víctima, que ha vivido en sus carnes el dolor y el sufrimiento, les cuenta su vivencia; porque es la verdad.

¿Qué opina del acercamiento de presos terorristas al País Vasco?

Vivimos una situación actualmente en la que se nos abren las heridas. Tenemos claro que el Estado de Derecho desprecia a los terroristas, y nosotros tenemos siempre que respetar a ese estado. El nuevo ministro de Interior, Fernan Grande- Marlaska, convocó a todas asociaciones y nos explicó, que para que exista el acercamiento, se deben cumplir unos requisitos. Y si alguno de los presos cumple todos esos requisitos, no nos podemos oponer. Tenemos que respetar las instituciones o perderemos todos los papeles. Lo que sí tenemos que advertir a todos los políticos es que no se puede jugar a hacer demagogia, porque el terrorismo es el único y verdadero enemigo que vamos a tener todos.

¿Cree que personas como Santi Potros deben salir de prisión?

Por supuesto que no. Que este asesino esté en la calle es causa de la demagogia, es injusto que un asesino salga de prisión sin cumplir ni siquiera un año de condena por cada una de las personas que ha matado. La realidad es que Santi Potros asesinó a más gente que los yihadistas que perpetraron el atentado de Las Ramblas, del que este mes hace un año. Los terroristas de ETA están en la misma línea que los yihadistas, e incluso son peores. El problema es que aún tienen a un grupito de personas que le aplauden y que los esperan a salir de la cárcel. No me imagino a nadie aplaudiendo a los culpables del atentado de Las Ramblas.

¿Qué le parece que Sánchez haya llegado al poder con el apoyo de Bildu?

Si eso ha ocurrido es porque la ley lo permite, pero al final serán los ciudadanos con su voto los que dictaminen si esto era o no correcto. Realmente, es legal. Los partidos deben luchar por el bien del pueblo, pero si no estamos de acuerdo, ya vendrán las elecciones. La ciudadanía siempre es nuestro apoyo.