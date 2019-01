Debate de investidura Juan Marín (Ciudadanos): «El tiempo de las malas noticias para los andaluces ha terminado» El líder de la formación naranja ha intervenido en el Parlamento destacando que es «una oportunidad histórica»

El líder de Ciudadanos en Andalucía y futuro vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha valorado la alternancia «histórica» que se producirá en la Junta de Andalucía con la investidura del primer presidente no socialista del Ejecutivo autonómico desde la creación de esta institución.

Marín ha destacado este miércoles que «cientos de miles de andaluces depositaron su confianza en determinadas fuerzas políticas que nos han llevado a un parlamento distinto y que apostaron por un cambio en Andalucía. La estrategia más poderosa de Ciudadanos es el voto, por lo que mi grupo parlamentario, igual que en la otra legislatura, vamos a respetar esa decisión».

«Quiero agradecer a todos los andaluces que depositaron su confianza el 2 de diciembre en Ciudadanos. No vengo a sacar pecho de esos resultados. Estamos asisitiendo a una sesión de investidura de un presidente la Junta de Andalucía. Un sistema democrático de libertades, respetuoso con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Constitución Española. Esa apuesta de los andaluces nos comprometimos a ese cambio, si había escaños suficientes, se llevaría a cabo. Fuimos el origen de ese cambio. Recogimos un mandato claro, que articulamos sobre un eje de conversaciones, de reformas, de limpieza democrática desde la moderación, sin radicalismos, sin populismos».

«Es un mandato de cambio comprometido, con un trabajo serio, de democracia seria, agradeciendo a los responsables políticos. Van a permitir un gobierno con 47 escaños de progreso para nuestra Comunidad Autónoma. Ese acuerdo con el PP es un compromiso que nos obliga a usted y a mi y respeto que pueda llegar a un entendimiento con otras fuerzas políticas, sean las que sean».

«El tiempo de las malas noticias para los andaluces se ha terminado. Nos toca generar soluciones y no problemas. Respuestas y no escándalos. 40 años son muchos, yo diría que demasiado. Ha llegado la hora para Andalucía, aunque muchos nos hicieron creer que no era posible. Nos han querido hacer creer que teníamos que conformarnos, porque esto era lo que había. Los datos son muy fríos, pero esa gestión de 40 años nos ha llevado a convertir Andalucía en los campeones del paro. La resignación no es una opción. Esa gestión ha provocado las mayores cifras de abandono escolar y listas de espera en la sanidad pública».

«Se han hecho cosas buenas en el gobierno socialista pero no ha sido suficiente. Les pregunto, ¿cuantos días nos hemos levantado siendo Andalucía titular de casos de corrupción? Y eso tenía que acabarse de una vez por todas. Quisieron hacernos creer que Andalucía era de un partido político, es de ocho millones y medio de andaluces ue se merecen el trabajo, el respeto de los diputados de esrta cámara. Eso es lo que tenemos que poner en valor».

«Ha llegado el momento de dejar de resginarnos y de combatir con políticas eficaces la lacra de desempleo de Andalucía. Es lamentable que tengamos provincias que superan la media nacional y europea de paro. Ha llegado el momento de convertir la educación en la garantía de todo el potencial y talento que posee esta comunidad. La gestión sanitaria se ponga a la altura de nuestros profesionales. Pagar menos impuestos, eliminando el impuesto de sucesiones. Ha llegado la hora de tener instituciones limpias, transparentes. Que el partido socialista esté en la oposición después de 40 años».

«Venimos con el trabajo hecho. Hemos firmado el acuerdo que recoge el espíritu del futuro gobierno de la Junta de Andalucía. A ciudadanos le vincula a este acuerdo un documento de 90 puntos que hemos firmado con ustedes. Su grupo tendrá la legitimidad de posicionarse que no puedan ser coincidentes pero estamos obligados a entendernos. Haremos un gran trabajo. Estoy convencido».

«Apostamos por el impulso de nuestra economía, por unos servicios públicos de calidad, crecientes y sostenibles. El acuerdo supone la plasmación de una hoja de ruta, basado en las demandas de los ciudadanos. Una auditoría del gasto público que nos permitan poner luz y taquígrafos. Auditar es conocer y tomar decisiones. Si no se evalúa no se conoce. Si los recursos no se ponen donde tienen que estar tienen que verse».

«Garantizar una justicia que pueda hacer su labor, su trabajo. Así cumpliremos ocn reivindicaciones de todos los andaluces. Lucharemos por la igualdad con mayúsculas, de la eliminación de privilegios, de los aforamientos en Andalucía. Apostamos por una oficina contra el fraude para prevenir. Otra reforma como la despolitización de la radio pública de Andalucía. Hay que despolitizar la Junta. Es bueno que los andaluces decidan quienes quieren que les represente. Una comisión de investigación que nos comprometimos con los andaluces, para conocer lo sucedido con la Faffe, no es solo una cuestión de tarjetas gastadas en clubes de alterne, sino saber si hay responsabilidades políticas».

«Se abre ante nosotros una gran oportunidad, una oportunidad histórica. Un reto muy difícil. Este reto no solo es histórico, sino una responsabilidad histórica. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien en los próximos años. Se abre una esperanza depositada con un gobierno de 47 escaños con un programa muy claro y que se traslade en un gobierno del bienestar. Parafraseando a Albert Einstein: 'para conseguir resultados diferentes, hay que hacer cosas distintas' y por eso hay muchos cambios en este gobierno. Será el gobierno que despolitice la sanidad pública, un gobierno que mejore nuestra educación, que apostemos por una formación profesional dual. Mi grupo será un aliado a estas cuestiones y siempre cumplimos con lo que firmamos. Señor Moreno le lanzamos una felicitación desde la humildad. Una formación que ha crecido porque siempre pensábamos que Andalucía es de los andaluces»

Moreno promete «máxima lealtad y consenso»

El candidato del Partido Popular a la investidura como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, prometió este miércoles al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, «máxima lealtad y consenso» en todas las acciones del futuro Gobierno andaluz.

En su réplica a Marín en el debate de investidura, Moreno agradeció a Cs su «esfuerzo y generosidad» para pactar un Gobierno de coalición en unas negociaciones que «han sido complejas» pero ha primado «la seriedad y el rigor».

Así, anticipó a Marín que el PP tendrá «máxima lealtad y consenso» en «todas y cada una de las acciones» del Gobierno, que serán «conjuntas y por consenso». «Ese es el objetivo fundamental y lo vamos a hacer», insistió.

Admitió que esta tarea compartida de gobierno con Cs va a requerir de «enorme responsabilidad y enorme altura de miras» para superar las dificultades y retos que se planteen en la legislatura. «Diálogo», recetó, con Cs y el resto de partidos.

Finalmente, a falta de la votación esta tarde que lo haga realidad, proclamó que «el cambio ya es una realidad» en Andalucía. «Por eso este momento huele a historia y por eso hay excitación en la propia sociedad andaluza», remachó.