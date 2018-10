Elecciones andaluzas 2018 Juan Marín se compromete a no pactar con Susana Díaz tras las elecciones andaluzas 2018 El líder de Ciudadanos sostenía desde 2015 al PSOE en el Gobierno con un pacto de investidura

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este jueves que no piensa pactar con el PSOE de Susana Díaz tras las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 2 de diciembre.

El compromiso de Ciudadanos Andalucía de cara a las elecciones andaluzas 2018 es un cambio de rumbo en la hoja de ruta que hasta ahora había seguido la formación naranja. Cabe recordar que hasta la convocatoria de elecciones anticipadas, Ciudadanos ha apoyado al PSOE de Susana Díaz a mantenerse en el Gobierno con un pacto de investidura.

Al hilo de los pactos de Ciudadanos, el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en estas elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha augurado que habrá un «castigo» para Ciudadanos (Cs) en las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre por haber pactado con el PSOE y favorecer la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Además, considera que el PP y la formación naranja están «condenados» a entenderse en la comunidad andaluza porque es la «única» región en la que no ha habido alternancia en el gobierno desde hace 40 años. «En Andalucía no ha cambiado nada con el apoyo de Ciudadanos al PSOE y eso le va a penalizar», ha dicho.

El anuncio de no pactar con el PSOE de Susana Díaz que ha hecho este jueves Ciudadanos despeja en alguna medida el puzle de alianzas tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. De momento se sabe que Ciudadanos no mirará al PSOE para formar Gobierno. Tampoco a Podemos e IU en su confluencia Adelante Andalucía. Le queda, por tanto, el Partido Popular.

Por su parte, el PP no pactaría con el PSOE y es muy complicado que lo hiciera con la confluencia Podemos-IU. Ciudadanos sería la opción.

El PSOE es el único que no se ha cerrado a nada y, de momento, solo afirma que aspira a gobernar en solitario. Sin embargo se antoja complicado que pactase con el Partido Popular, de modo que podría mirar a izquierda o derecha, a la confluencia Adelante Andalucía o a Ciudadanos para intentar formar Gobierno.

Quien está metido en una situación más complicada es precisamente Adelante Andalucía. Su líder, Teresa Rodríguez, ha dicho que no pactará con el PP ni con el PSOE. Y Ciudadanos tampoco está sobre la mesa.

Todas estas quinielas, empero, no son más que política ficción por el momento. Hasta que los andaluces no desvelen en quien recae la confianza de los votantes, no se sabrán las posibilidades reales de cada partido de negociar y en qué condiciones lo hará cada uno.