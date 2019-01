Juan Marín (izquierda), con la presidenta del Parlamnro, Marta Bosquet - J. M. Serrano

Contactos para la investidura Juan Marín insiste: «A mí no me vinculan los acuerdos firmados entre PP y Vox» Responde así a Ortega Smith quien les dice que «no maniobren porque tiene que haber una Consejería de Familia no integrada en otra»