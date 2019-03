Entrevista Juan Marín: «Se puede aprobar el Presupuesto sin Vox; de imposiciones, nada» El vicepresidente de la Junta de Andalucía asegura que no hay fricciones con su socio de Gobierno del PP, sino mucho diálogo

Stella Benot Sevilla Actualizado: 31/03/2019 08:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su premisa de trabajo es que el Gobierno andaluz no tiene nada que ocultar y que precisamente por eso los han elegido los andaluces. Su equipo ocupa toda el ala este del Palacio de San Telmo y lleva con soltura el reparto de papeles con Juanma Moreno.

La semana pasada vivimos la primera polémica del Gobierno: la inclusión en el protocolo oficial del Consejo de Gobierno de la cena en Casa Bigote. ¿A quién se le ocurrió?

No tenemos nada que ocultar, yo con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana, ¡Estaría bueno que le tuviera que pedir permiso a nadie para ir al Burger King o a Bigote. Ir a Sanlúcar y no ir a Bajo de Guía creo que es un sacrilegio y no lo podía permitir como sanluqueño. Fuí yo quien propuse ir a Bigote porque sabía que nos iban a tratar bien y no nos iba a costar mucho dinero y así fue. ¿Se podía haber evitado la polémica? Si hubiéramos llegado a Bajo de Guía y nos hubieran hecho cuatro fotos ¿cuál habría sido el titular? El Gobierno se va de mariscada a escondidas a Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué había que ocultarlo? Es absurdo. Cobro 3.746 euros de nómina y no tengo dietas, y no me quejo. Voy mucho a Bigote, a la barrita, a donde va todo el mundo, y me gasto 20, 30,ó 25 euros y cuando voy con mi mujer, 50 euros. ¿Vamos a ir a Sanlúcar y me voy a llevar yo a la gente al Burguer King? Hombre por favor.

Cuenta los días que lleva en San Telmo, ¿son como una condena?

No. Se nos ha criticado tanto que este Gobierno no había sacado adelante presupuestos, que no estaba tomando decisiones... Hombre, 104 iniciativas aprobadas por el Consejo de Gobierno no me parecen poco con 68 días de vida. Por primera vez vamos a poder cumplir al cien por cien los acuerdos entre dos fuerzas políticas de un Gobierno de coalición y al que muchos pretendían derribar antes de que tomasemos posesión de nuestros cargos. Estamos tomando casi 2,6 decisiones diarias que tienen que ver con la eliminación de aforamientos, bajada de impuestos, eliminación de fundaciones. ¿Les parece poco? ¿Y encima querían que hiciésemos un presupuesto en 60 días sin que supiésemos lo que nos estaban dejando en la gatera?

Ha dicho públicamente que van a agotar la legislatura. ¿No hay fricciones entre las dos patas del Gobierno?

No. Hay diferencias pero se resuelven donde se tienen que resolver. En esta misma mesa en la que estamos ahora (se refiere a la mesa de reuniones que hay en su despacho de vicepresidente en San Telmo). Todos los lunes nos sentamos aquí el consejero de la Presidencia, yo, y los dos viceconsejeros. Y se debaten los asuntos que van al consejo, al consejillo, los temas pendientes y los que tienen que esperar. Es lo que tiene que hacer un Gobierno de coalición, hablar mucho. Esto no pueden ser once reinos de taifas sino un Gobierno con una hoja de ruta, independientemente de lo que surge todos los días y que no se puede prever.

Supongo que es consciente de que aquí hay quien llama Corea del Norte y Corea del Sur a la presidencia y la vicepresidencia. ¿Hay una línea que los divide?

En absoluto. No hay ninguna línea que nos divida y si hablan mal es porque lo estamos haciendo bien.

¿Se siente más cómodo trabajando con Juanma Moreno de lo que se sentía con Susana Díaz?

Me siento muy a gusto trabajando con el PP, con Juanma y su equipo. Pero de mi etapa anterior no tengo malos recuerdos aunque son mejores los de mi relación con Jiménez Barrios porque es con quien yo trabajaba directamente. Con Susana los encuentros se producían cuando había ya decisiones muy elevadas, por ejemplo, cuando la señora Montero no quería aceptar la reducción del impuesto de sucesiones y algunas otras. Yo estoy a gusto con el PP y creo que ellos también. Hay mucha sintonía, coordinación y tenemos una misma meta que es no defraudar la confianza de los andaluces.

La realidad es que sin Vox no hay presupuesto. Y su partido marca distancias con esta formación política...

No sé si sin ellos va a haber presupuesto o no. Ya estamos viendo alguna sorpresa porque en el Parlamento se aprueban acuerdos con todas las fuerzas políticas. Estoy seguro de que en los órganos de extracción parlamentaria va a haber acuerdo si no de todas, al menos de cuatro fuerzas políticas.

Las partidas para violencia de género puede ser un escollo para el Presupuesto

La violencia de género no va a ser un escollo. Ya se lo he dicho a Vox porque es una ley que nosotros hemos aprobado y el PP también. Si Vox quiere hacer una propuesta para mejorarla, la valoraremos.

¿Está diciendo que van a aprobar el Presupuesto sin Vox?

Sí. Yo pienso que se va a poder aprobar sin Vox. De imposiciones, nada.

¿Con Adelante o con el PSOE?

Ya veremos cuando los presentemos. Si es un presupuesto eminentemente social, centrado en esas políticas, en los problemas de la sanidad pública... Vox supongo que tendrá que aportar sus propuestas en materia económica; ahora bien si va a plantear derogar una ley a cambio del presupuesto, se equivoca de escenario porque si hay que prorrogar, se prorroga. Derogar una ley no puede ser el precio que se pague por las cuentas para beneficiar a 8,5 millones de personas.

A la hora de llegar a acuerdos parlamentarios, ¿prefiere entenderse con Vox o con Adelante?

De los dos estoy muy lejos. En Adelante Andalucía había diputados y diputadas con los que me entendía muy bien como Carmen Lizárraga o Esperanza Gómez que se han ido. Ahora una nueva generación de diputados que tengo que conocerlos. Maribel Mora es una persona muy razonable pero hay otros muy en las antípodas de lo que pienso. Están en las trincheras.

¿Y con el PSOE?

El enemigo en el Parlamento es el PSOE y por una razón muy sencilla, quieren bloquearlo todo. No solamente por la actitud que están teniendo en los plenos que, bueno, allá cada uno con su forma de proceder, sino presentando más de dos mil preguntas sobre el mismo asunto como la Ley de Dependencia o la asistencia jurídica gratuita en todos y cada uno de los municipios andaluces. Como hay unos plazos para contestar a la oposición lo que pretenden es no dejarnos trabajar, no dejarnos concentrarnos en lo que tenemos que hacer que es solucionar los problemas que ellos han dejado después de 37 años de Gobierno y que son problemas muy serios.