Juanma Moreno: «Estamos escribiendo un nuevo relato contra la listeriosis en el mundo»

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha resaltado el «claro proceso de inflexión» que está sufriendo el brote de listeriosis en la comunidad y ha resaltado que probablemente están «escribiendo un nuevo relato en el combate de la listeriosis en España y en el mundo».

El presidente de la Junta ha anunciado que ayer martes fue la primera jornada en la que no se han registrado en la comunidad autónoma nuevos positivos por listeria desde el inicio del brote a mediados de agosto.

El número de ingresados en los hospitales andaluces se ha reducido en las últimas 24 horas a 77 personas, nueve menos que en la jornada anterior, según ha informado a los medios de comunicación Moreno, que se ha reunido con los profesionales que atienden a los pacientes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Las mujeres embarazadas ingresadas actualmente son 28, tres menos que el día anterior, por lo que se confirma «una evolución claramente favorable» del brote.

Hasta el momento son dos las muertes confirmadas por este brote, una mujer de 74 años que falleció ayer y otra de 90 años que murió en los primeros días del brote.

Hay un tercer fallecimiento por listeria de un hombre con cáncer de páncreas que todavía está en estudio, y que en los próximos días se determinará si también tiene que ver con este brote.

El portavoz de la comisión de seguimiento del brote, el doctor José Miguel Cisneros, ha explicado que lo «normal» es que ese caso y el de un aborto que se produjo, también en estudio, se deban a este mismo brote, aunque todavía no está confirmado.

Moreno, que se ha reunido este miércoles con los profesionales que atienden a los ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha trasladado un mensaje de confianza a la ciudadanía y ha garantizado que se ha actuado «con máximo rigor».

Preguntado por la gestión del gobierno andaluz en la crisis de la listeriosis ha explicado que es un asunto de «enorme complejidad» y que la información se ha trasladado «en tiempo y forma», aunque ha admitido que en materia de comunicación puede que a veces no hayan estado «lo más acertado».

Además, ha advertido de que la única responsable de la situación por este brote es la empresa Magrudis y ha abierto la puerta a replantear la responsabilidad compartida con los ayuntamientos en materia de inspecciones sanitarias a las compañías.

Vox cree que la Junta no ha sido «diligente»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha afirmado este miércoles que la gestión de la Junta del brote de listeriosis "no ha sido todo lo diligente que hubiera sido necesario", aunque ha apostado por esperar a tener más información para pedir o no dimisiones. Hernández, que ha comparecido en una rueda de prensa con la portavoz de Salud de su grupo, María José Piñero, y el diputado y experto en seguridad alimentaria Eugenio Moltó, ha mantenido que "tanto la empresa como el Ayuntamiento e incluso la Junta no han actuado correctamente" desde la aparición de la bacteria en la carne afectada.