Juanma Moreno reclama más medios a Europa para «controlar» la inmigración ilegal en el Estrecho El presidente del Ejecutivo arranca a Marruecos un compromiso para agilizar la identificación de menores que llegan a Andalucía y su devolución

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que su Gobierno «va a alzar la voz» en Bruselas para que «empiece a girar la atención» de las autoridades europeas hacia el sur de Europa, Andalucía y Marruecos y se dote de «más medios materiales y recursos» al país del Magreb para «limitar el paso» de la inmigración ilegal.

Moreno ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación españoles y marroquíes al término de un encuentro que ha mantenido la delegación de su Gobierno con Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional del Reino de Marruecos, en la sede del Ministerio. La inmigración y la atención a los menores extranjeros no acompañados han sido dos de los asuntos abordados en la segunda jornada de su viaje oficial de tres días al Reino Alauita, donde ha desplegado una intensa agenda de contactos con tres ministros marroquíes que llevan las carteras de Interior, Cultura y Asuntos Exteriores.

Tras finalizar la primera reunión, que se prolongó durante algo más de una hora, el jefe del Gobierno andaluz ha agradecido «el enorme esfuerzo» y el «enorme interés del Reino de Marruecos y su gobierno para «controlar» el flujos de la inmigración ilegal procedente de este país y de otros destinos más alejados del continente africano.

El ministro del Interior marroquí y el presidente andaluz han intercambiado impresiones sobre las mafias de la inmigración y han expresado su inquietud por este tráfico ilícito.

A este respecto, Moreno ha expresado que «no existe ninguna política migratoria en el mundo» como la de España y Marruecos, pero al mismo tiempo ha enviado un recado a Europa para que destine más ayudas al país vecino para hacer frente al flujo de inmigrantes. «La Unión Europea no puede hacer un esfuerzo tan importante como el que hace en otras fronteras del Este de Europa y Turquía y que no se haga de forma parecida en el Sur de Europa». Es «una asignatura pendiente», ha subrayado. Desde el Ejecutivo marroquí y la Junta apostaron por aumentar la cooperación transfronteriza de España y Europa con este país del Magreb.

En una entrevista previa que mantuvo a las 9.00 horas (10.00 en España) con Noureddine Boutayeb, ministro delegado ante el ministro del Interior del Reino de Marruecos, el presidente ha alabado el «espíritu de máxima colaboración» de las autoridades de este país para «controlar en origen» la llegada de menores extranjeros no acompañados a Andalucía.

En este terreno, Moreno ha puesto de manifiesto el compromiso de Marruecos para ayudar en la identificación de menores siempre que estos trámites, a menudo farragosos, se agilicen desde España. El gobierno de este país «tiene plena voluntad de buscar soluciones» para facilitar que las devoluciones a sus países de origen sean más rápidas, si bien ha señalado que el marco normativo en España en la protección de menores es muy «garantista» y ello impide agilizarlas.

En la reunión se puso de manifiesto que la Administración autonómica va a ampliar este verano en 1.200 las casi 9.000 plazas actuales ocupadas por Menores Extranjeros No Acompañados, los denominados Mena, que están atendidos en centros de acogida andaluces.

En previsión de una afluencia masiva de menores inmigrantes en los meses estivales, la Junta de Andalucía ha suscrito convenios con distintas ONG para incrementar las plazas. Tres de cada cuatro menores acogidos son marroquíes y el 70 por ciento se escapan de los centros porque Andalucía es sólo una estación de paso hacia otros destinos. En lo que va de año han llegado a esta comunidad un total de 1.600 menas, según fuentes del Gobierno autonómico.

En su reunión posterior con el ministro de Cultura y Comunicación del Reino de Marruecos, Mohamed El Aaraj, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el presidente de la Junta han abordado la posibilidad de crear un Centro de Interpretación del Flamenco y un festival flamenco para reforzar los lazos culturales entre Andalucía y Marruecos.

Poco después del encuentro con el ministro de Cultura y Comunicación del Reino de Marruecos, Mohamed El Aaraj, la delegación encabezada por el presidente y tres de sus consejeros realizó una ofrenda floral en el Mausoleo de Mohamed V, el creador del Marruecos moderno y artífice de la independencia a mediados del siglo pasado, y de su hijo Hassan II, que son el abuelo y el padre del actual monarca, Mohamed VI.

Tras depositar una corona de laureles con los lazos de las banderas de España y de Andalucía, en las tumbas de los miembros más destacados del Reino Alauita, el mandatario andaluz ha guardado un minuto de silencio y ha firmado en el libro de honor del monumento. Moreno ha dejado constancia de su «respeto y admiración» al Reino de Marruecos, con el que España está unida «por estrechos vínculos y siglos de historia y cultura».

El presidente andaluz ha puesto de manifiesto la «firme voluntad» de la Junta de «seguir profundizando» en los vínculos de unión, «como corresponde a nuestra condición de vecinos, amigos y primer puente de unión».

En el acto el historiador del Reino y Conservador del Mausoleo, Abdelhak El Merini, ha entregado al jefe del Ejecutivo regional un libro sobre la historia del Mausoleo, en árabe y en español. Ante esto obsequio, Moreno le ha correspondido con un libro de fotografías de la Alhambra de Granada, un monumento «de la cultura compartida entre ambos pueblos» y que es el más visitado de España, según ha explicado. Mulay Abdellah, padre y tío del Rey Mohamed VI, también está enterrado en este monumento funerario.

La comitiva oficial estaba integrada también por consejeros de Presidencia, Elías Bendodo; de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz; y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.

El mandatario andaluz se reúne esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores encargado de los marroquíes residentes en el extranjero, Abdelkrim Benatiq. Con posterioridad presidirá la reunión del Patronato de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional. En este acto habrá una intervención en abierto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del presidente de la Fundación, André Azoulay, al que seguirá una visita a la exposición conmemorativa del vigésimo aniversario de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, instalada en el hall de la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos.