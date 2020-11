Financiación Juanma Moreno: «Un señor independentista de Cataluña no puede obligarnos a subir impuestos a los andaluces» El presidente de la Junta de Andalucía denuncia «el maltrato» de Pedro Sánchez a la comunidad también en el reparto de los fondos Covid

A. R. Vega Sevilla Actualizado: 26/11/2020 22:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que «rectifique» en su estrategia de «maltrato» a la comunidad andaluza por parte del Ejecutivo central tanto en el reparto de los fondos Covid entre comunidades autónomas, como en su pacto con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Durante una visita a las obras de reforma del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches en la localidad cordobesa de Pozoblanco, Moreno ha calificado de «disparate colosal» que un partido político independentista «de manera unilateral» quiera «condicionar» la autonomía fiscal de comunidades como Andalucía, en alusión al pacto de ERC con el Gobierno para aprobar los Presupuestos del Estado para 2021. En referencia al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha criticado que «nos vengan a decir que tenemos que subir los impuestos a los andaluces porque un señor independentista de Cataluña así le parece».

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, anunció el pasado martes que había obtenido del Ejecutivo el compromiso de crear una comisión encargada de acabar con el «paraíso fiscal» que, a su juicio, es la Comunidad de Madrid y diseñar una reforma tributaria «completa, justa y progresiva» que incluya establecer un impuesto a las grandes fortunas.

Moreno ha pedido que «si queremos equiparar, que equiparemos por abajo» y ha recordado que Andalucía aprobó en 2019 bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, «bajar el IRPF y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados» y, en definitiva, reducir la presión fiscal.

«No tiene sentido que nos obliguen a bajar los impuestos que no sólo han supuesto un alivio para los andaluces sino que ingresemos 550 millones de euros más porque muchos ciudadanos no censados han decidido censarse en Andalucía buscando los beneficios fiscales».

Ha calificado de «maltrato» que el Fondo Covid del Estado no se reparta con criterios de población

El jefe del Ejecutivo andaluz ha advertido a Sánchez de que «empieza a agotarse nuestra paciencia» y «no estamos dispuestos» a soportar «ni un solo mandato a Andalucía, ni uno más». En concreto ha cuestionado el reparto de los 8.000 millones de euros del Fondo Covid entre las regiones realizado por el Gobierno central, porque «no se hace una cuantificación por población como en el resto de Europa y en muchos países».

En este reparto Andalucía recibió esta semana la última entrega de 1.218 millones de euros, con lo que se completan los más de 2.100 millones previstos para que la comunidad tras las entregas realizadas el pasado mes de julio de 597,6 millones de euros y en septiembre, de 383,8 millones. Moreno ha lamentado que la comunidad más poblada de España y la que «más servicios tiene que dar» reciba 261 euros por habitante, lo que «nos sitúa por muy lejos de la media de 340 euros» a nivel nacional y por debajo de las comunidades de Madrid, con 502 euros por habitantes, Cataluña (412) y La Rioja (402).