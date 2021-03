El 28-F en Cataluña Juanma Moreno, sobre la Semana Santa: «O cerramos todas las comunidades o las abrimos» El presidente de la Junta reclama unidad y «liderazgo del Gobierno de España a través del Ministerio del Sanidad»

El presidente de la Junta de Andalucía se ha desplazado a Cataluña para celebrar el Día de Andalucía con la comunidad de andaluces allí residentes. Allí ha realizado unas declaraciones a los medios de comunicación sobre la situación de la comunidad en relación a la pandemia del Covid-19. Moreno se mostró relativamente optimista sobre el coronavirus ya que «a partir de hoy la mitad de los pueblos andaluces se encuentran en la fase 2 y todos los comercios, incluidos los gimnasios, y la hostelería podrán abrir hasta las nueve y media de la noche».

La cepa británica es la dominante

No obstante, el jefe del Ejecutivo andaluz, volvió a reincidir en la «prudencia» y en la «responsabilidad», porque el «virus está aquí, no se ha ido». «Cuanto más corramos, más pronto nos puede parar en seco el virus», puso como máxima. A la pregunta de si ha sido la presencia de la cepa británica la causante de no haber abierto más la mano, Moreno respondió que ésta, «mucho más contagiosa, es ahora la dominante».

Sobre el panorama ante la Semana Santa en toda España, el líder del PP andaluz se mostró de acuerdo en la unidad: «De nada sirve que unas comunidades cierren y otras abran, esto confunde a los ciudadanos, o todos cerramos o todos abrimos». En todo caso, vino a decir Juanma Moreno, esta decisión en común corresponde al «liderazgo del Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad».

Por último, en relación a las próximos actos convocados para celebrar el día de la Mujer, el presidente de la Junta se mostró partidario de «que no se celebren manifestaciones multitudinarias por muy importantes que sean las reivindicaciones». «De poco sirve limitar las reuniones a seis personas y luego celebrarlas», añadió. No obstante, recalcó que corresponde a las delegaciones del Gobierno y no a la Junta autorizarlas o no.