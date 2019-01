Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta para construir una «Andalucía mejor»

M. Moguer

@ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 18/01/2019 15:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cientos de invitados han acudido este viernes a la toma de posesión del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Muchas voces (Carmen Crepo, Esperanza Oña, Loles López) han calificado el día de «histórico». Y la expectativas no han defraudado. El inmenso Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento, se ha quedado pequeño para un acto en el que moreno ha insistido en dos ideas: mejorar la vida de los andaluces y la necesidad de diálogo en esta XI Legislatura que abre con su Gobierno, el primero que no es del PSOE en cuatro décadas.

Moreno llegó al Parlamento con un poco de retraso y acompañado por su mujer. Allí le esperaban la presidenta de la Cámara autómica, Marta Bosquet (Ciudadanos), la del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP) y la ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno central, Meritxell Batet (PSOE). Tres dignidades de tres partidos distintos para un tiempo en España y Andalucía del que advertía el propio Moreno: «Con un Parlamento fragmentado hace falta mucho diálogo».

Tanto como usó él mismo para ser «puente» entre Ciudadanos y Vox y garantizarse los apoyos que el pasado miércoles le hacían presidente de la Junta de Andalucía. Este viernes, su momento para lucirse, Moreno ha hecoh un discurso institucional cargado de referencias al pasado (a los expresidentes de su partido en Andalucía, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o al exministro con Adolfo Suárez, Manuel Clavero) pero también al futuro. Diálogo, entendimiento, altura de miras, proyectos que se pueden cumplir con la unión de las voluntades de todos los andaluces.

Díaz saluda a Celis - ABC

El presidente de la Junta ha querido hacer un guiño a la Igualdad -cuestionada por el PSOE por el pacto que el PP firmó con Vox- y ha hecho mención a hombres y mujeres andaluces y la necesidad de que caminen a la par en la senda del cambio. También ha querido recordar que la Cultura andaluza es expresión de un pueblo y motor cultural, además de forma de definir la realidad de España. Y ha indicado que su Gobierno será firme en la defensa de la unidad de España ante el desafío independentista de Cataluña. Además, ha tenido palabras para el Flamenco, una de las manifestaciones más destacadas de la cultura andaluza.

«Cuando los andaluces me digan que me vaya quiero que, como Rajoy, pueda decir que dejo una Andalucía mejor que la que me encuentro», ha sido el compromiso último del presidente de la Junta. El primero en 36 años que no es del PSOE. El primer en cuatro décadas que ha reunido en el Parlamento a 1.000 personas para si toma de posesión.

Moreno se ha comprometido a gobernar «de Andalucía para Andalucía» porque él no se debe «a ningún otro interés económico, político o personal» y ha apelado al «legado» de quienes fueron «pilares» de la autonomía andaluza, citando a Manuel Clavero.

«Quiero que Andalucía crea en sí misma», ha dicho Moreno, quien ha avanzado «reformas valientes» para, entre otras cosas, crear empleo, la que considera la principal tarea de su gobierno.

Ha resaltado el compromiso de Andalucía «con España, con su unidad y con su integridad», así como con sus símbolos, por lo que ha advertido de que desde la Junta la defenderán «ante cualquier embate, por fuerte que sea».

El Gobierno andaluz mantendrá una «beligerancia activa» con quienes quieren «trocear» el país y «dividir a los españoles», en referencia a los independentistas catalanes.

Encuentros en el Parlamento

El día ha dejado curiosas coincidencias. Y también desencuentros. En el primer grupo cabe la del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que ha acudido a la toma de posesión del popular Moreno. ¿Dónde está lo curioso? Que no acudió a la de la socialista Susana Díaz en 2015. Entonces Díaz «sacrificó» a Chaves para poder negociar su investidura con Ciudadanos.

Rajoy, Santamaría, Casadoy su esposa - ABC

Otro encuentro «incómodo» ha sido el de la exvicepresidenta del PP Soraya Saénz de Santamaría con Pablo Casado, presidente del PP. Ambos se disputaron en una reñidas primarias la dirección del partido y no se les había visto desde entonces en público.

Un padre «orgulloso»

Moreno no solo ha dado grandes titulares sobre el sentido de su futuro ejercicio como presidente de la Junta. También ha tenido unas emocionadas palabras de rcuerdo para su padre, quien, según ha apuntado, habría cumplido hoy 78 años. «Tenía la esperanza de vivir este día y de ser testigo de la alternancia; seguro que como padre y como andaluz, estaría orgulloso». Moreno ha tenido que interrumpir unos segundos su discurso y los asistentes le han aplaudido con fuerza cuando se ha emocionado.

El presidente de la Junta también se ha acordado de su mujer («hemos hecho el camino juntos y juntos decidimos hacerlo en Andalucía, porque aquí quisimos que crecieran nuestros hijos. En ellos veo el futuro que quiero forjar para nuestra tierra, con más oportunidades y con más progreso», ha dicho sobre ella), de su madre y de sus dos hermanas. Y, sobre todo, del PP, de «su casa», como ha calificado al partido.