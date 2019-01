El nuevo Gobierno Juanma Moreno y Juan Marín se reparten los despachos del Palacio de San Telmo Bendodo e Imbroda serán los escuderos de PP y Ciudadanos en el nuevo Gobierno

El próximo miércoles 16 de enero el cambio político en Andalucía será una realidad. Por primera vez se investirá como presidente de la Junta a un miembro del PP en un vuelco histórico. Juanma Moreno se convertirá en presidente gracias a los votos de tres partidos y gracias a dos pactos que, si bien se firmaron el jueves, se materializaron oficialmente ayer cuando los respectivos portavoces confirmaron a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que Moreno tendrá mayoría absoluta y podrá ser elegido en primera votación. Sus apoyos suman 57 diputados, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta. Son los diputados del PP (26), de Ciudadanos (21) y de Vox (12).

La sesión de investidura comenzará el martes 16 con la presentación del programa de Gobierno por parte de Juanma Moreno y continuará el miércoles 17 con la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor, empezando por Vox. Por el PSOE será Susana Díaz quien dé la réplica a Juanma Moreno, una decisión relevante ya que ella no es la portavoz del grupo parlamentario y resultará interesante ver cómo ambos se enfrentan en el Parlamento aunque con los papeles cambiados.

El PP andaluz y Juanma Moreno están sonrientes y satisfechos pero saben de más que no se enfrentan a una tarea fácil. Yno sólo por lo que se van a encontrar en la Junta sino por las dificultades que tendrán para gestionar las relaciones con ambos socios, Ciudadanos y Vox.

El futuro vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), insistía ayer rotundamente en que él no ha pactado con Vox, «a mí no me vinculan los pactos del PP con Vox», decía al referirse a los dos temas polémicos que han surgido en las últimas horas, la creación de una Consejería de Familia y la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática para sustituirla por otra de Concordia.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, insiste en la creación de una Consejería de Familia de manera exclusiva porque así consta en el pacto de investidura que han firmado con el PP. Pero no figura así en el organigrama del nuevo Gobierno andaluz según confirmó el propio Juan Marín.

Así, en el organigrama figura una Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Conciliación y Familia, departamento que, además, será gestionado por la formación naranja.

El Ejecutivo

En ese nuevo Gobierno, los dos hombres fuertes serán Elías Bendodo, del PP, y Javier Imbroda, el exseleccionador nacional de baloncesto (y también doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga) que ha sido el fichaje estrella de Ciudadanos y el número uno por Málaga. Imbroda será el futuro consejero de Educación y Deportes.

Bendodo llevará el peso de una consejería política y estará en el comité de coordinación del nuevo Ejecutivo que será el que dirija las políticas a poner en marcha y en el que estarán representantes del PPy Ciudadanos. Serán la segunda línea tras Juan Marín quien en su Vicepresidencia tendrá las competencias de Regeneración, Justicia e Interior.

Los despachos

Un dato particularmente llamativo es que Juan Marín tendrá su despacho en el Palacio de San Telmo, lo que pone de manifiesto el equilibrio de poder entre el PP y Ciudadanos que ambos partidos quieren evidenciar.

El actual vicepresidente, Jiménez Barrios, tiene allí su centro de trabajo pero es el número dos de Susana Díaz en el Gobierno. Cuando fue vicepresidente Valderas (de IU) tuvo que exiliarse a la sede administrativa de la Plaza Nueva.

Quinielas

Hay muchos nombres en las quinielas de los futuros consejeros si bien parecen seguros Sergio Romero y Ana Llopis por parte de Ciudadanos. A estos había que añadir al catedrático de Economía de la Universidad Loyola Manuel Alejandro Cardenete, quien suena como consejero de Economía. El propio Albert Rivera ha confirmado que habrá independientes en el Ejecutivo y Cardenete lleva años colaborando con Ciudadanos.

En las filas del PP suenan Ana Mestre y Patricia del Pozo como posibles consejeras aunque también está por ver qué papel reserva a Toni Martín, uno de los hombres de confianza de Juanma Moreno.