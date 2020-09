Tribunales La juez Núñez Bolaños no instruirá las macrocausas de corrupción del PSOE Tras la protesta de los fiscales Anticorrupción, la magistrada renuncia a recuperar el caso ERE y el resto de las piezas y se dedicará a los asuntos ordinarios del juzgado

La magistrada María Núñez Bolaños no recuperará la instrucción de las macrocausas de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía. Según han confirmado a ABC fuentes próximas a la magistrada, Núñez Bolaños ha llegado a un acuerdo con el juez de refuerzo asignado al juzgado número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, para que éste siga instruyendo las macrocausas pese a la reincorporación de la titular del juzgado tras once meses de baja médica.

Este acuerdo se produce después de que los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla firmasen en junio de 2019 un informe de queja por las continuas demoras que sufrían las causas de corrupción, que desencadenaron incluso la prescripción de delitos en la causa penal de los ERE, abierta en enero de 2011, y la impunidad para sus responsables. La queja motivó que la Fiscalía General del Estado emitiese en julio de 2019 una denuncia alegando que «la desatención y retraso injustificado» de las causas ERE, Avales y IDEA que Núñez heredó hace cinco años de la juez Mercedes Alaya.

Hace solo dos días la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó avalar el trabajo de Núñez y archivar el expediente abierto contra ella en una resolución que contó con el voto particular de dos vocales. Fuentes jurídicas han negado a ABC que haya existido un pacto entre la magistrada y el CGPJ para que dicho órgano archivase las denuncias contra Núñez a cambio de que ésta abandonase voluntariamente la instrucción de las macrocausas. «Lo hace porque está muy cansada tras tantos años de tensión y desgaste personal», explicaron.

Lo cierto es que tras la queja unánime de los fiscales la continuidad de Núñez al frente de las macrocausas hubiera sido muy polémica, y la decisión voluntaria de la juez de dejar estos procesos es la vía más directa para solventar el problema. Al ser titular del juzgado, el reparto de las causas debía contar con su aprobación. Cualquier otra fórmula para forzar su alejamiento de las macrocausas hubiera sido traumática y habría supuesto un notable perjuicio para su carrera profesional.

Una instrucción marcada por la polémica

¿Qué ocurrirá ahora con las macrocausas de corrupción? Realmente la nueva situación no debe afectar a la instrucción de las piezas del caso ERE ni del resto de casos referentes a la gestión socialista de la Junta de Andalucía. El paso atrás voluntario de Núñez Bolaños no hace sino dar oficialidad a la instrucción por parte de Álvaro Vilaplana de estos asuntos, tal y como venía ocurriendo en los últimos meses. Vilaplana, que se incorporó al juzgado como Juez de Adscripción Territorial (JAT) en 2016, se venía ocupando circunstancialmente de la instrucción de las macrocausas durante los once meses de baja de Núñez Bolaños. La magistrada se incorporó hace mes y medio pero Vilaplana ha seguido instruyendo desde entonces las macrocausas.

Vilaplana llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para hacerse cargo de todos los asuntos que no eran las macrocausas, de forma que la juez titular pudiera centrarse en éstas. A partir de ahora el reparto de tareas se mantendrá pero con los papeles intercambiados, de forma que Vilaplana se encargará de las macrocausas y Núñez Bolaños del resto de cuestiones del Juzgado.

Los cinco años de instrucción de las macrocausas de corrupción por Núñez Bolaños han estado marcado por la polémica. Su designación ya fue controvertida al tratarse de una juez de Familia sin experiencia alguna en casos de corrupción y debido a la relación de amistad personal que mantenía con el entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera. Desde el primer momento Núñez Bolaños optó por dividir el caso ERE en tantas piezas como empresas beneficiadas de las ayudas, la estrategia que demandaba el Gobierno socialista de Susana Díaz y a la que se había negado rotundamente su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.

La lentitud en la instrucción de las causas, que la magistrada atribuía a los numerosos recursos que presentaban las partes, incrementó el riesgo de prescripción de los delitos. Numerosas decisiones de la juez fueron revocadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, que incluso emitió resoluciones que Núñez Bolaños se negó a acatar.