Tribunales El juez Vilaplana acelera la instrucción del Caso ERE Andalucía y envía dos piezas a juicio Cuatro ex altos cargos socialistas de la Consejería de Empleo volverán al banquillo de los acusados por una ayuda de 384.000 euros con fondos de la partida 31L

Jesús Díaz @jesusdconejero Sevilla Actualizado: 11/10/2019 07:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hasta cuatro ex altos cargos de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía volverán a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los ERE, después de que el juez José Ignacio Vilaplana haya pisado el acelerador para avanzar todo lo posibleen la instrucción de las macrocausas como los ERE, formación o Faffe, de las que se ha hecho cargo por la baja por enfermedad desde principios de septiembre de la juez Nuñez, a quien el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una inspección a raíz de la denuncia elevada al órgano superior de los jueces por todos los fiscales anticorrupción de Sevilla por la actuación de la magistrada ante las investigaciones de estas causas.

Con fecha de 7 de octubre el juez ha dictado dos autos de apertura de juicio oral en sendas piezas separadas por ayudas dadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en los ERE irregulares.

El primerocontra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete y a otro ex alto cargo de dicha agencia Bienvenido Martínez, todos ellos acusados de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación por la ayuda de 384.000 euros de la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles» a la empresa EDM-Séneca, encontrándose también acusado por el que máximo accionista y consejero delegado de EDM Juan Ruiz y María Josefa Cueva, exrepresentante de Séneca.

La juez Núñez Bolaños archivó esta causa contra los ex altos cargos socialistas

En esta pieza se investiga la ayuda con fondos de los ERE de 384.000 euros concedida en la década del 2000 a EDM-Séneca, empresa con sede social en Mancha Real (Jaén). En esta causa, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel para Fernández, Barberá, Márquez, Cañete y Martínez, así como el pago de 3.960 euros de multa y cinco años de inhabilitación para cargo público.

Para los otros dos acusados, los empresarios, reclama tres años y medio de prisión y ocho años y tres meses de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción interesa un pronunciamiento condenatorio por responsabilidad civil, debiendo todos los acusados abonar por este concepto a la Junta de Andalucía la cantidad de 384.841 euros, el mismo importe que la ayuda de la partida 31L dad a esta empresa jiennense.

A pesar del archivo inicial de la misma por parte de la juez Núñez Bolaños contra los ex altos cargos para evitar un doble enjuiciamiento por los mismos hechos, finalmente éstos exdirigentes socialistas tendrán que volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

El instructor, que en el auto envía la causa a la Audiencia de Sevilla, como órgano competente para su enjuiciamiento, requiere a los acusados para que en el plazo de «un día» presten cada uno de ellos fianza en cantidad de 384.841 euros más un tercio para asegurar las responsabilidades pecuniarias. En caso de no prestar esta fianza, el juez lanza la advertencia de embargo de bienes a los acusados.

Un centro ecuestre fantasma

En el segundo de los autos, a los que ha tenido acceso este periódico, el juez José Ignacio Vilaplana abre juicio oral contra dos exalcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca y contra la que fuera interventora del Ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Se enfrentan a seis años de prisión.

En este caso, la investigación se centra en una ayuda concedida por la Dirección General de Trabajo, al frente de la que se encontraba entonces Francisco Javier Guerrero, de 750.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para un centro ecuestre que nunca se construyó.

En este procedimiento, la Audiencia revocó el archivo de la causa por parte de la juez Núñez Bolaños, ordenándole que dictara auto para continuar con la causa contra los exalcaldes Emilio Amuedo y Antonio Maestre y la exinterventor.