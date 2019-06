La Junta de Andalucía abre la mano para cazar jabalíes por emergencia sanitaria Se amplían los períodos de caza, las modalidades y se rebajan los trámites burocráticos

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha publicado el 3 de junio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución que declara la Emergencia Cinegética por daños a la agricultura y riesgos sanitarios del jabalí y el cerdo asilvestrado (cerdalí), cuya principal novedad es que el área declarada se extiende a toda Andalucía.

El presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, explica para ABC, que esto se debe a un aumento de ejemplares de jabalíes «que no tienen otros depredadores que el propio hombre y que están causando daños considerables a los cultivos agrícolas, provocan accidentes de tráfico y lo que es peor, son una amenaza potencial muy fuerte de transmisión de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana en las piaras de cerdos». Mancheño cree además que el jabalí con una capacidad reproductiva muy grande está creando una propia subespecie, el cerdalí, que es un cruce con el cerdo doméstico, «que amenaza a la propia especie, crea un híbrido que no tiene ningún valor, ni cinegético ni alimentario y que causa los mismos problemas al no poder ser controlados porque se mueven con total libertad y tienen una capacidad tremenda de adaptación al medio pudiendo comer casi de todo».

La resolución, que incluye las principales propuestas formuladas por la Federación Andaluza de Caza a la Consejería de Desarrollo Sostenible, reconoce la caza como herramienta de gestión fundamental ante la explosión demográfica del jabalí y el cerdo asilvestrado en toda la región. «Es como un espaldarazo a los cazadores, que representamos una herramienta de gestión del medio ambiente, unos aliados necesarios para el control de enfermedades y especies cuya explosión demográfica están provocando importantes daños», manifiesta el presidente de la FAC.

Junto a la extensión del área de emergencia a todo el territorio andaluz, una de las grandes novedades de esta resolución será que eliminará trámites burocráticos a las sociedades de cazadores para facilitar el control del jabalí y el cerdalí. Además, se normaliza el uso del visor diurno en aguardos nocturnos para toda Andalucía. Se permite el aporte de alimento, excepto los cárnicos, para aumentar la eficacia y optimizar el aprovechamiento cinegético en la modalidad de aguardo. Estas serían las medidas donde la Junta de Andalucía abre la mano para la caza del jabalí.

José María Mancheño aclara que estas facilidades no significan barra libre para cazar jabalíes. «Todos los titulares de coto, ya sean personas físicas o jurídicas, tendrán que solicitar los permisos oportunos -añade-, así como notificar todos los ejemplares abatidos para que pasen sus controles sanitarios».

Además, la Federación Andaluza de Caza recuerda a todas sus sociedades y cazadores federados (casi cien mil en Andalucía), que, para aclarar dudas respecto a esta resolución y su aplicación, cuentan con un servicio técnico gratuito al que deben dirigirse, poniéndose en contacto con la delegación provincial de la FAC correspondiente a cada provincia.