El Gobierno andaluz ha recortado la capacidad de gestión de las agencias públicas de la administración para evitar el descontrol de los fondos que se entregaban como avales a terceros. Así consta en el Presupuesto 2019 y se mantendrá en el de 2020. Entre las novedades que avanza el anteproyecto de presupuestos está que los únicos avales que se concederán a empresas serán a través del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Esta decisión que se enmarca en la polémica por el caso Avales de la Agencia IDEA, cuyo archivo ha solicitado la Junta y cuyo presunto «quebranto económico» va mucho más allá de los 66 millones de euros recibidos por 18 empresas que también recibieron ayudas de los ERE. Según explicó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el quebranto económico asciende a 140 millones de euros «una cantidad que es recuperable», y que la Junta va a tratar de ingresar en sus arcas.

A pesar de esta decisión, la Junta mantiene su misma postura en cuanto a la petición de sus letrados de sobreseimiento del caso en cuanto a los altos cargos investigados. Esta polémica decisión es contraria a la que mantiene el PP, personado como acusación particular en ese procedimiento, así como la Fiscalía anticorrupción que ha remitido al juez un contudente escrito para que siga investigando. La Junta, admitió Bendodo, no coincide con la Fiscalía que sí ve delito en quienes concedieron las ayudas. «Lo que no vamos a hacer es bloquear IDEA», esgrimió el consejero cuando se le preguntó por la cuestión. Idea, ente instrumental ahora dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, está investigada en seis macrocausas abiertas en los juzgados de Sevilla por presuntas irregularidades en anteriores mandatos.

Entretanto, la gestión y reconversión de la mastodóntica administración paralela que ha heredado el nuevo Gobienro andaluz sigue siendo una de las preocupaciones del Ejecutivo, como se demuestra en el Anteproyecto del articulado de la Ley de Presupuestos 2019 que se ha elevado al Consejo Consultivo. En esta documentación se avanza que los entes instrumentales habrán de adaptarse a un único sistema de tratamiento de la información presupuestaria contable y financiera dependiente de la Consejería de Hacienda. No podrán llevar su propia contabilidad de forma independiente. De esta forma, Hacienda tendrá toda la información en línea de la ejecución contable y financiera del sector instrumental.

Los consorcios se integrarán en el presupuesto general del año 2020 y las agencias públicas empresariales en 2021.Entre estos entes, las agencias hospitalarias, de Educación y Medio Ambiente y Aguas tendrán limitado el endeudamiento a corto plazo.

Asimismo, las consejerías de Presidencia (Elías Bendodo) y Regeneración (Juan Marín) deberán elaborar informes conjuntos cuando se aborden cuestiones que afectan al personal de los entes instrumentales con un «exhaustivo control» en materia de negociaciones colectivas, contrataciones fijas y temporales, ofertas públicas de empleo y personal directivo.

Por último, el anteproyecto avanza que se regulará el seguro colectivo de vida y accidente y seguro médico del personal del sector instrumental donde «se han detectado múltiples seguros fuera del mismo, incluso sanitarios privados». Asimismo, a efectos de transparencia se incluirá como retribución en especie el seguro de vida concertado para altos cargos de la Junta, lo que elevará sus retribuciones un 4 por ciento.