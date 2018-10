LABORAL La Junta de Andalucía cita a toda prisa a los sindicatos para ir a las elecciones con la oferta pública de empleo aprobada La Administración justificó la precipitada reunión porque el Consejo de Gobierno aprueba este martes el decreto

Antonio R. Vega

Sevilla Actualizado: 02/10/2018 09:47h

La presidenta de la Junta de Andalucía ha declarado el estado de campaña. Uno de los síntomas más nítidos de que se acercan las elecciones autonómicas es la urgencia que cobra cualquier asunto importante. La Oferta de Empleo Público (OPE) del año 2018 lo es. Por esta razón, la Administración autonómica convocó el pasado viernes a los sindicatos con la mayor de las urgencias —la norma les obliga a citarlos con al menos 48 horas de antelación— a una reunión extraordinaria de la comisión de vigilancia del VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía.

Las prisas tenían una justificación y así se lo expusieron a los representantes del personal de la Junta. Su pretensión era presentarles el borrador de decreto de la OPE que el Consejo de Gobierno andaluz va a aprobar que se celebra este mismo martes.

Son miles los opositores, laborales y funcionarios que están pendientes de la perspectiva de entrar a trabajar en la Administración, a través de la convocatoria de exámenes, o de ascender en la misma mediante procesos de promoción interna. El Gobierno andaluz quiere presentarse a los comicios con la oferta aprobada, que constituye también una declaración de intenciones de cara a los futuros votantes.

CSIF, UGT, CC.OO. y Ustea ven insuficiente la convocatoria de plazas que propone la Junta

Consciente de la precipitada convocatoria, los representantes de la Administración incluso pidieron disculpas por la rapidez, que justificaron por la necesidad de aprobar la OPE sin más demora. Así lo exponen las circulares internas que las distintas centrales sindicales remitieron a sus afiliados y trabajadores de la Junta. Tanto la Federación de Servicios Públicos de UGT como la de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras expresaron su malestar por la premura de la cita, cuando «estábamos a la espera de ser convocados desde primeros de septiembre», según expuso este último sindicato.

Tasa de reposición

María del Mar Clavero Herrera, secretaria general técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración, explicó que el borrador apura al máximo las posibilidades que permite el Estado con una tasa de reposición del cien por cien de las bajas sin tener en cuenta los sectores prioritarios. Además, establece una tasa adicional del 8 por ciento en sectores que requieren un esfuerzo de efectivos.

La Junta presenta una propuesta que pasa por reponer en un 70 por ciento las plazas de funcionarios y en un 30% las de laborales. Igualmente, propone convocar 30 plazas de monitor escolar, uno de los servicios que presenta más déficit. En la nota interna, CC.OO. cuenta que la Administración «informa de que a lo largo de octubre se negociará el decreto de oferta de empleo extraordinaria», lo que puede coincidir con la convocatoria de las elecciones autonómicas.

Según la propuesta presentada, la Junta propone convocar 359 plazas de acceso libre de personal laboral y 360 de promoción interna. Los sindicatos CSIF, UGT, CC.OO. y Ustea consideran insuficiente y escasa la oferta, ya sin tiempo para plantear cambios ante su inminente aprobación. Desde CSIF proponen que se sume a la oferta de 2018 la OPE de 2009 que no fue convocada para determinado grupos al objeto de sacar puestos de profesionales que durante la crisis no se consideraron prioritarios. Las plazas previstas para la estabilización de interinos no estarán incluidas en la OPE.