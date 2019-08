Magrudis La Junta conocía desde el 20 de agosto la existencia de los productos «ocultos» de Magrudis pero no su venta Un documento de la Consejería de Salud recoge que la empresa ofrecía esos productos en su web pero no que se vendían o producían

Los técnicos de la Junta de Andalucía sí sabían de la existencia de chorizo y morcilla que Magrudis tenía en su página web como productos de su fabricación. La consejería de Salud habría tenido conocimiento de este extremo el pasado 20 de agosto, según probaría un documento que obra en poder del Consistorio sevillano y al que ha tenido acceso ABC.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Sevilla, los técnicos de la Dirección de Salud de la Consejería del Salud y Familias tenían un listado de todos los productos de Magrudis. Éstos habrían notificado este extremo a la Consejería, quien a su vez, indican fuentes del Consistorio, habría mandado un escrito con la lista completa al Ayuntamiento.

Según el Consistorio sevillano, la empresa Magrudis no facilitó ni con agilidad ni con orden la documentación solicitada en la que figuraban los chorizos y morcillas descubiertos de forma tardía. De hecho, fuentes de la investigación han indicado a ABC que el dueño de la fábrica señaló de viva voz, no en un documento, que el chorizo había dejado de venderse hace meses. Sin embargo, aseguran, este extremo ha acabado confirmándose que no era cierto, puesto que se localizó este producto en un supermercado de Sevilla.

Desde la Junta de Andalucía niegan este extremo. Fuentes de la administración andaluza aseguran que sabían de la existencia de estos productos porque estaban listados en su página web pero que no conocían que se estaban vendiendo, produciendo o distribuyendo, datos fundamentales para actuar contra Magrudis y extender la alerta alimentaria a estos productos también. Es decir, los técnicos habían visto que se anunciaban en la web de Magrudis pero no si estaban en el mercado y suponían un problema de salud, como el resto de producción de la planta de carne procesada.

Añaden además desde Salud que este documento al que hace referencia el Ayuntamiento es, precisamente, una solicitud de información para comprobar que esos productos que se anunciaban en la web estaban en el mercado. Sin embargo, añaden desde la Junta, el Consistorio, en la lista que mandó a Salud sobre los productos que producía y vendía, no incluyó el chorizo y la morcilla, como ha denunciado este jueves el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.