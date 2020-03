Andalucía La Junta de Andalucía gasta 35 millones de euros en comprar inventos Las consejerías han presentado 34 proyectos que no tienen respuesta en el mercado actual

Stella Benot Sevilla Actualizado: 23/03/2020 07:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Junta busca patentes para el SAS, iluminar carreteras y la gestión del agua

La iniciativa tiene un doble objetivo, cubrir necesidades de la administración que no tienen respuesta en el mercado y fomentar la investigación tecnológica en Andalucía. Con esta propuesta, que se inició ya bajo el impulso del exconsejero socialista Antonio Ramírez de Arellano, la consejería de Economía ha abierto un procedimiento nuevo de licitación que se denomina Compra Pública de Innovación para el que se van a destinar 35 millones de euros.

Por el momento está en fase de consulta preliminar pero la Junta ya ha hecho la primera selección de los proyectos. Las consejerías que conforman el Gobierno andaluz han presentado un total de 34 propuestas iniciales que los técnicos de Economía y de Agencia Andaluza del Conocimiento han baremado en función de su posible desarrollo futuro y de su viabilidad y en el primer paquete de inversiones se han seleccionado hasta 12 proyectos diferentes correspondientes a ocho consejerías, Salud y Familias (con dos proyectos), Agricultura (tres proyectos), Fomento (dos proyectos) y con un proyecto las de Hacienda, Educación, Economía, Presidencia e Igualdad.

El proceso administrativo ya se ha iniciado y sigue sus pasos a pesar de la situación excepcional en la que se encuentra el país ya que tiene un proceso administrativo más complejo de lo habitual. Porque se lleva a cabo mediante una estrecha colaboración público-privada, con el contacto directo con las empresas a las que la administración hace partícipe en la búsqueda de soluciones a las demandas que plantea mediante consultas preliminares.

El Gobierno andaluz entiende que es también importante para el sector privado, al que permite utilizar el mercado público como cliente en el lanzamiento de sus innovaciones y, a la vez, involucra a los agentes del sistema andaluz del conocimiento, de los que aprovecha su potencial en I+D+i y su capacidad de innovación.

Con este mecanismo se espera cubrir en torno al 75% de las necesidades de innovación que la Junta no puede atender por los medios tradicionales de contratación, fundamentalmente porque se trata de productos que no existen en el mercado o no están desarrollados completamente. En total, la Estrategia de Compra Pública de Innovación de la Junta de Andalucía está dotada con 50 millones de euros procedentes de Fondos FEDER de la UE, lo que significa que todavía quedan pendientes de gasto 15 millones de euros que se sacarán a licitación pública por esta misma forma en varios meses.

Los doce proyectos que van a salir al mercado para su contratación pública han sido seleccionados teniendo en cuenta diversos criterios como el nivel de innovación, su contribución al desarrollo económico y tecnológico de Andalucía o su alineación con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía.

Así, guardan relación con ámbitos como la inteligencia artificial (big data, «machine learning», «deep learning», etc.), la eficiencia energética y el consumo responsable de energía, la economía circular o el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y drones. También ahondan en otros ámbitos como la optimización de recursos hídricos y la reducción de impacto ambiental o las TIC aplicadas a la gestión pública y la agilización de servicios, entre otras.

La propuesta de la Junta sigue las políticas que se están llevando a cabo en la Unión Europea que fomenta la compra pública innovadora. Según los datos de la UE, este sistema tiene muchas ventajas para el sistema económico y el crecimiento de las empresas. Así, abren el mercado para nuevos participantes ya que las pymes ganan el 73,5% de los contratos de Compra Pública de Innovación y el 61,5% del valor del total de los mismos. También es relevante la transferencia de resultados de la investigación entre las empresas privadas y los centros docentes, ya que el 30% de los proyectos tienen a universidades y centros de I+D como socios en los consorcios ganadores. En cuanto a su aportación al crecimiento empresarial, el 50% de las empresas ya generan ingresos al comercializar su solución innovadora, mientras que el 24% de las nuevas compañías participantes ya han asegurado inversiones de capital precisamente por este mecanismo de contratación pública.

El objetivo de la Consejería de Economía es seguir avanzando en esta estrategia porque puede ser, además, una oportunidad para impulsar el sector industrial andaluz, que adolece de un tejido productivo fuerte por lo que es más sensible a las crisis económicas.

1. Terapia CAR contra enfermedades que afectan a la sangre

Se trata de desarrollar un nuevo fármaco basado en las terapias CAR-T (tratamiento en el que las células del paciente se modifican en el laboratorio para atacar a las células cancerosas) para el rescate de los pacientes con enfermedades malignas que afectan a la sangre. Se aprueba el desarrollo clínico de estas terapias con un presupuesto de 4.280.500 euros.

2. Uso del big data para el cribado de cáncer

Los programas de cribado de cáncer han demostrado eficiencia en la detección de tumores pero hay aspectos que necesitan mejoras para reducir los tiempos de respuesta, mayor precisión en el diagnóstico final, disminuir sobrediagnósticos, evitar sobretratamientos y una mejor explotación de los resultados obtenidos. Tiene un presupuesto de 3.700.000 euros.

3. Drones para la inspección del campo

El proyecto consiste en el desarrollo de drones con funciones específicas que permitan la monitorización automática y más eficiente de superficies agrícolas e infraestructuras rurales. La información se integrará en los procedimientos de la administración y en sus aplicaciones de gestión que ahora carecen de inmediatez. Tiene un presupuesto de 2.044.667 euros.

4. Plataforma con información hidrometeorológica

Se busca la creación de una plataforma y un servicio digital que integre la información hidrometeorológica territorial para Andalucía. Se conseguirá de esta manera una mayor resiliencia a los episodios de escasez, sequía e inundaciones que resultan del cambio climático, facilitando la adaptación del tejido productivo andaluz a esos efectos. Tiene un presupuesto global de 3.335.000 euros.

5. Mejora en la depuración de aguas en núcleos medianos

La propuesta pretende mejorar las estaciones de tratamiento de aguas residuales de mediano tamaño a través de una plataforma tecnológica enfocada al fomento de la economía circular y la eficiencia energética. Tiene cinco ejes: diagnóstico de las necesidades, transformación digital, eficiencia energética, uso de renovables y valorización de los residuos como energía. Tiene un presupuesto de 2.720.000 euros.

6. Viviendas protegidas con consumo energético casi nulo

El objetivo es evaluar la viabilidad técnica y comercial de un sistema modular y flexible de vivienda protegia plurifamiliar, industrializada y de consumo energético casi nulo, dando respuesta a las necesidades implantadas por la modificación del Código Técnico de la Edificación y adaptándolo a la directiva europea de eficiencia energética para todos los edificios nuevos. Tiene un presupuesto de 2.840.000 euros.

7. Plataforma reservada de electromovilidad por inducción

El proyecto pretende crear una Plataforma reservada de electromovilidad por inducción en movimiento para que circulen autobuses de transporte colectivo. Esta plataforma facilitará la integración a gran escala de la electromovilidad en el sistema de transporte global mediante el desarrollo de tecnologías que permitan la recarga de vehículos eléctricos en movimiento. Tiene un presupuesto de 5.599.433 euros.

8. Plataforma para la gestión administrativa de la Junta

Se pretende el desarrollo e implantación de una plataforma inteligente/cognitiva para la gestión administrativa de la Junta. La ciudadanía requiere nuevos modelos de relación que garanticen inmediatez del servicio o el acceso ágil a la información para su actividad personal y laboral. La Junta busca nuevas formas digitales para su relación con la ciudadanía. Tiene un presupuesto de 2.822.500 euros.

9. Itinerarios educativos personalizados para los alumnos

El objetivo de este programa es el desarrollo de una herramienta software inteligente que permita la gestión y mejora de la Educación a través de un sistema integrado de información con herramientas de big data, el cual se proveerá de información en las plataformas educativas existentes. Esta herramienta contará con aplicaciones que impulsen la funcionalidad de la misma. Tiene un presupuesto de 1.897.500 euros.

10. Bases de datos de información geográfica

El objetivo es disponer de un conjunto de herramientas y métodos que permitan la mejora de los procesos de producción y actualización de la base de datos cartográfica de Andalucía. Se pretenden reducir los costes económicos y temporales para que los datos geográficos no pierdan su calidad e inmediatez. Tiene un presupuesto de un millón de euros.

11. Gestión inteligente de emergencias de Andalucía

El proyecto persigue el desarrollo de soluciones innovadoras para la mejora de la gestión de las emergencias focalizadas en los procesos de prevención y planificación para una detección temprana de situaciones de riesgo, ayuda en la toma de decisiones medianta analítica predictiva y empoderamiento de la ciudadanía y los voluntarios. Tiene un presupuesto de 3.290.000 euros.

12. Control de las prestaciones de dependencia

El objetivo es establecer un sistema de seguimiento, gestión y control de los servicios cuyos beneficiarios sean los dependientes o las entidades encargadas de dichas prestaciones. La administración presta la mayor parte de las mismas por vía indirecta por lo que es complejo el seguimiento periódico. Tiene un presupuesto de 1.598.733 euros.