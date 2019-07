La Junta de Andalucía pagó al exconsejero Ojeda tres millones en facturas irregulares para cursos en Delphi El PP denuncia que el PSOE le concedió ayudas millonarias de forma indebida

El PP ha dado a conocer este lunes un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que concluye que el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda recibió 3 millones de euros por cursos de formación de forma indebida en 2011, ya que del total de 3.126.618 euros recibidos sólo 104.544 euros eran gastos «subvencionables».

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha señalado en rueda de prensa que este informe, que es una prueba pericial en el caso de los cursos de formación, alerta también «de todo tipo de irregularidades» de sus empresas a la hora de pedir las ayudas.

La principal conclusión de este informe es que más de 3 millones de lo que recibieron las empresas de Ojeda por los cursos de formación en relación a Delphi «no se dieron debidamente».

El informe se notificó a las partes después de que ABC publicara que la Fiscalía Anticorrupción dirigió un escrito del pasado 30 de mayo al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pidió que altos cargos de la Consejería de Empleo fueran apercibidos por «desobediencia», dada «la situación de obstrucción a la Justicia» que se ha producido al no entregar la documentación al perito de la Intervención de la Junta para elaborar su informe.

Además, se detalla que las solicitudes de ayuda de las cinco entidades sin ánimo de lucro en las que participaba el exconsejero socialista seguían un único patrón a la hora de pedir las subvenciones, ya que lo hacían el mismo día y cometían los mismos errores, por ejemplo, en la justificación.

Había también solicitudes sin justificar y «muy serias dudas» sobre la subcontratación de empresas para impartir los cursos, ya que se aprecian contratos sin autorización de la administración y un elevado número de trabajadores que no se ajustaban a los requisitos porque no estaban debidamente acreditados o no tenían la formación.

El informe hace referencia a cinco empresas participadas por Ojeda, como son las asociaciones AEA, Innova, Inteca, Natura y Humanitas.

Las tres primeras recibieron 655.320 euros cada una, pero justificaron sólo 18.554 euros; 16.005 euros; y 26.740 euros, respectivamente.

Además, Natura percibió ese año 768.184 euros en subvenciones y justificó 25.259 euros, mientras que Humanitas cobró 392.474 euros y justificó 17.995 euros.

López ha criticado el «cúmulo de irregularidades» y ha lamentado que se trata de «otra gestión irregular» del PSOE en la Junta, por lo que ha reclamado a la secretaria general y expresidenta andaluza, Susana Díaz, que pida perdón «en primera persona».