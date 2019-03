Informe de la Cámara de Cuentas La Junta de Andalucía ha perdido el 70% de los fondos de convergencia en una década Andalucía lleva 30 años sin justificar parte de las ayudas y utiliza un sistema de fiscalización con «carencias»

Andalucía ha perdido desde el año 2008 casi un 70 por ciento de los dineros que recibía del Gobierno a cuenta del Fondo de Compensación Interterritorial (FFCI). Esta partida presupuestaria es un recurso que tienen las comunidades autónomas «cuya finalidad es corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad» entre regiones de España, y que depende del Gobierno central.

Así, en 2017, Andalucía recibió 160,34 millones de euros en 2017 de esta partida de dinero que busca que las comunidades con menos renta tengan las mismas oportunidades que las más ricas. Dinero que gastó en 140 proyectos. Diez años antes, la cantidad era mucho mayor: 481,62 millones. Es decir, Andalucía ha perdido el 66,77 por ciento de la inversión por este concepto en diez años.

De hecho, como deja en evidencia un informe de la Cámara de Cuentas sobre estos fondos en Andalucía del año 2017 —último que ha auditado este organismo—, la comunidad lleva encadenados cuatro años en los que no supera los 160 millones de euros de aportación de Madrid, cuando la media de los últimos 28 años es de 323 millones al año en estas partidas. En total, desde 1990, Andalucía ha recibido de este fondo 9.058,83 millones.

Destaca el informe de la Cámara de Cuentas que el Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (Giro), la herramienta que usa la Junta para poder seguir la pista a en qué gasta este dinero, hace complicado fiscalizar con exactitud en qué se invierten las partidas que entrega Madrid puesto que «presenta carencias en el seguimiento de la ejecución de los proyectos ya que [...] no permite realizar un seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión [...] al no indicar la procedencia de las distintas fuentes de inversión de los proyectos, de las unidades físicas ejecutadas y su coste».

No habían disminuido los libramientos

Los problemas a la hora de analizar cómo y en qué se gasta la asignación de estas partidas la Junta no acaban con el Giro. Según la Cámara de Cuentas, al comenzar 2017 se habían hecho pagos desde la Junta con el Fondo de Compensación por valor de 275.000 euros que no se habían justificado. «Durante 2017 —añade el informe— dichos libramientos no habían disminuido».

No es el único tirón de orejas al anterior Gobierno andaluz. En otro párrafo, el informe indica que es «recomendable» que la designación de los proyectos que van a ser financiados por este fondo «se realice con mayor rigor».

Según la Cámara, estos gastos de los que no hay justificación, se remontan en algún caso a 1989.

Además, indica el documento de la Cámara, estos gastos de los que no hay justificación se remontan en algún caso a 1989, es decir, a hace 30 años. En detalle, el grueso de este dinero del que no hay noticias se destinó a la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes (150.000 euros); a la de medio Ambiente y Ordenación del Territorio (66.000 euros) y a la de Fomento y Vivienda (59.000 euros).

Además, desde la Cámara de Cuentas advierten a la Junta de que dada la antigüedad de los saldos pendientes de explicar, debe darse prisa en «justificar» los importes para «minimizar el riesgo de de prescripción de los posibles reintegros o de caducidad de los ya iniciados».

Este programa, que en su creación en el año 1984 tenía como objetivo a todas las comunidades autónomas, cambió en 1990 para ser solo de uso para las regiones de España más desafavorecidas. Así, este fondo de ayuda a regiones menos favorecidas tiene ahora entre sus destinatarios a Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Ceuta y Melilla.

Andalucía es la comunidad que más dinero recibió en 2017, con 160 millones, es decir, el 37 por ciento del total disponible, que era de 432,43 millones. Le sigue Valencia (54,85 millones); Canarias (46,73 millones); Galicia (44,34 millones).