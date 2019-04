Decisión de la juez Núñez La Junta de Andalucía pide a la Audiencia que revoque el archivo de la causa matriz de los ERE Los representantes legales de la Administración andaluza creen que no se puede archivar hasta que «todas las ayudas estén investigadas» en sus piezas separadas

Jesús Díaz @jesusdconejero Sevilla Actualizado: 13/04/2019 08:34h

La Junta de Andalucía vuelve a enfrentarse a la juez María Núñez Bolaños, actual instructora del caso de los ERE irregulares, por el «prematuro» archivo de la causa matriz, de la que, según el diseño de división de la misma, tendrían que desgarjarse una pieza por cada ayuda. Y esta vez, reclama a la Audiencia de Sevilla que revoca esa decisión de la juez.

«El archivo de la pieza matriz no puede producirse hasta que todas y cada una de las ayudas incorporadas a las diligencias principales estén siendo investigadas en su correspondiente pieza separada, sin que para ello haya de esperarse a la existencia de atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o informe de la Intervención General de la Administración del Estado», asegura la representación procesal de la Junta en su recurso de apelación, al que ha tenido acceso ABC.

Para el abogado de la Junta, firmante del recuso de apelación, los expedientes relativos a las ayudas sí que están en la causa matriz y de su análisis «es posible realizar un juicio indiciario y provisional que permita definir la identidad de las personas presuntamente responsables».

De esta manera responde la Junta al auto de 27 de marzo de la juez Núñez, donde se limitaba a señalar que «en absoluto resulta prematuro archivar una causa en la que no existe ningún hecho que investigar después de más de seis años».

La instructora acordaba la apertura de 25 nuevas piezas para investigar la concesión del mismo número de ayudas dadas por la DirecciónGeneral de Trabajo durante los gobiernos socialistas en una década, atendiendo la petición de los abogados de la Junta, que «loan» esta actitud de la juez.

Entre éstas se encontraban ayudas a administraciones públicas como el Ayuntamiento sevillano de Coria del Río, beneficiario de una subvención de 200.000 euros en el 2003 cuando estaba gobernado por el PSOE que fue anulada por el Gobierno andaluz al revisar las ayudas tras estallar el caso, o sindicatos como la Federación de Industrias y Afines de UGT Andalucía. También a empresas como Ebro Puleva, Autopistas Aumar o Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, comarca sevillana que copó 34 millones de euros de los ERE vinculada a algunos de los ex altos cargos del Gobierno socialista andaluz juzgados, como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

De nada sirve abrir las piezas si no se llaman al procedimiento a las personas sobre las que hay indicios

La Junta, en su recurso de apelación a la Audiencia, subraya que, a pesar de la apertura de estas 25 piezas, «aún existen ayudas, distintas de las enunciadas, para los que no existe pieza separada».

Además, indica que la mera incoación de piezas «no sirve para nada si, previamente en la causa matriz, no se acuerda la llamada al procedimiento de las personas sobre las que existen indicios». Así, según añade, «no se vería interrumpida la prescripción».

El archivo de la causa matriz de los ERE fue también recurrido por la Fiscalía Anticorrupción por el mismo criterio, esto es, aún quedan ayudas y personas cuya investigación no se ha desgajado en las piezas separadas en las que Núñez dividió la macrocausa cuando asumió la instrucción.

El Gobierno andaluz, que muestra en los recursos su indefensión y la vulneración de sus derechos, no ejerció la acusación particular en la pieza política, la única juzgada hasta el momento, sobre el sistema y donde durante un año y hasta hace un mes han sido juzgados 21 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.