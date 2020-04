La Junta de Andalucía pide al Gobierno que aclare el desconfinamiento para poder elaborar un plan

Stella Benot Sevilla Actualizado: 22/04/2020 16:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno andaluz no tomará ninguna decisión sobre la salida progresiva de los andaluces del confinamiento en sus casas hasta que no reciba «instrucciones» del Gobierno central al respeto. Así lo ha explicado el consejero portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare cuáles serán las condiciones de los españoles a partir del próximo 9 de mayo cuando finalice el estado de alarma.

«Vamos a elaborar un plan de salida pero el Gobierno central nos tiene que decir cuáles son los criterios, cómo va a ser el desconfinamiento asimétrico. Queremos que estén abiertos los hoteles y los restaurantes, las playas y los chiringuitos que tienen que reanudar su actividad progresivamente, espero que más bien pronto que tarde. Creemos que es mejor que las playas se abran con determinadas condiciones a que no se abran».

El Gobierno andaluz tiene prisa por conocer estas medidas según ha explicado Elías Bendodo, con el fin de que el día 10 de mayo, cuando finalice la nueva prórrroga del estado de alarma, la economía andaluza esté preparada para la nueva situación.

Bendodo ha detallado que comparten el criterio de Pedro Sánchez de que la salida de los domicilios sea asimétrica ya que Andalucía tiene unas tasas de impacto del coronavirus mejores que las de otras comunidades autónomas, el 5,6% del total de afectados y el 4,5% del total de los 21.717 fallecidos en España.

La propuesta de Andalucía es que Almería y Huelva sean las primeras en permitir el desconfinamiento, «pero no sabemos si va a ser provincial, comarcal o local. La clave será salir a la calle pero no movernos de un municipio a otro, si no no hemos hecho nada».

La clave andaluza

El Gobierno regional considera que el menor impacto del coronavirus en Andalucía se debe a al esfuerzo conjunto de los sanitarios, el comportamiento de los andaluces y las medidas del Gobierno «que han sido el mejor dique de contención. La curva sigue siendo descendiente. El pico lo alcanzamos el 30 de marzo con 2.700 ingresados en los hopitales por coronavirus, y hoy tenemos a 1.103 ingresados por Covid-19», ha afirmado Elías Bendodo.

Los datos de la UCI también reflejan esa tendencia. El 30 de marzo había 480 personas ingresadas en las UCI; a fecha de 22 de abri hay 257 pacientes.

«La estrategia de este Gobierno ha sido la anticipación y la planificación. Cuando teníamos 4.000 contagiados activamos el plan 9.000 y ccuando llegamos a los 10.000 activamos el plan 15.000 que está aún activo y tiene más de 20.000 camas disponibles y mil UCI a pesar de que hay 1.103 andaluces ingresados».

Bendodo también ha explicado que países como Colombia, Ecuador y Méjico han preguntado por el respirador que se está fabricando ya en serie en Andalucía. «Las primeras 300 unidades las reservamos para el plan de contingencia del otoño-invierno por si repuntara el virus. Las tenemos en Antequera, pero estamos dispuestos a ofrecerlos a cualquier comunidad y a cualquier país porque es un patente abierta».

«Tenemos la ideas claras y hacemos lo que tenemos que hacer para que el impacto sea lo menor posible. La prioridad es seguir salvando vidas en Andalcía y por eso no se puede especular ni lanzar mensajes inciertos. Tenemos la obligación de hablar claro y transparente y no sembrar dudas. El mando único que tiene el Ministerio de Sanidad tiene que tener las cosas claras. Lo que no puede hacer es generar unas expectativas y defraudarlas. Y luego otra vez generar esas expectativas. El Gobierno sólo acierta cuando rectifica, el clamor de la calle es lo que le ha hecho rectificar. Hay que tener una planificaicón, capacidad de anticipación, y trabajar con todo el mundo», ha insistido el portavoz del Gobierno andaluz.