Junta de Andalucía Susana Díaz y su nostalgia del Palacio de San Telmo La lideresa socialista se ha reunido con el embajador de Turquía en España en un encuentro insólito para un jefe de la oposición

Uno de los tesoros más valiosos que tienen los profesionales es su agenda de contactos. Y Susana Díaz y su equipo más íntimo de colaboradores sigue conservando muy buenas relaciones con determinados sectores lo que permite a la lideresa andaluza mantener una actividad pública llena de compromisos. Sin embargo, este jueves se produjo un hecho insólito para el líder de la oposición en Andalucía. Susana Díaz se reunió en la sede del PSOE en San Vicente con el embajador de Turquía en España, Cihad Erginay, de visita oficial por la comunidad autónoma.

El embajador mantuvo sendos encuentros con las más altas autoridades andaluzas, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, a primera hora de la mañana, y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, durante la tarde en la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo, quien hizo de anfitrión ante la ausencia de Juanma Moreno, de visita en Granada. Pero, enmedio de ambas citas, el embajador hizo un hueco para reunirse con Susana Díaz en un encuentro que fue comunicado previamente a los medios de comunicación.

La propia secretaria general del PSOE fue la encargada de informar de los pormenores de este encuentro a través de sus redes sociales: «Hoy me he reunido con el embajador de Turquía en España, Cihad Erginay, con quien he tratado las relaciones económicas y culturales hispano-turcas que tienen especial afección a nuestra tierra, Andalucía, como son turismo y exportaciones, entre otras», escribía la expresidenta en su cuenta de Twitter. Un mensaje que era amplificado por las redes sociales del PSOE que explicaban que el encuentro había servido para «analizar la situación de las relaciones económicas y culturales entre Andalucía y el país turco».

Perfil institucional

Este movimiento sorprendente de Susana Díaz —no es, ni mucho menos, lo habitual en la líder de la oposición política— responde al giro que quiere dar a su imagen recuperando al menos una parte de protagonismo institucional. Su salida del Gobierno andaluz ha supuesto un duro golpe no sólo para ella sino también para todo el PSOE de Andalucía que busca como recomponerse, sobre todo pensando en unas eventuales elecciones generales para el 10 de noviembre, que la Dirección Federal de los socialistas ya dan por hechas.

Muchas voces críticas dentro del propio PSOE —y que cada vez son más— la acusan de no haber asumido la pérdida del poder y convocatorias públicas como la de ayer (en la que no faltaron las correspondientes banderas de España y de Andalucía) reafirman sus tesis. La propia Susana Díaz es consciente de que necesita relanzar su imagen pública y por eso ha iniciado el nuevo curso político con una ronda por los platós de las televisiones nacionales. Está buscando, además, un asesor de comunicación —¿tal vez con un perfil similar a Iván Redondo?— que cambie por completo la estrategia pública y mediática del PSOE de Andalucía.