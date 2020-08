La Junta endurece las multas para atajar los brotes de coronavirus vinculados al ocio en Andalucía Exceder aforos y causar riesgos masivos se sancionará con hasta 600.000 euros Los centros de mayores podrán limitar visitas según el impacto de la epidemia

Las imágenes se propagaron por las redes sociales tan rápido como el virus. En ellas aparecía uno de los componentes del dúo de pinchadiscos, Les Castizos, bebiendo licor y escupiendo a los asistentes, a los que les ofrecía de la misma botella, mientras bailaba en una discoteca de Torremolinos. Comportamientos tan poco edificantes han puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Para evitar que estas escenas se repitan, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley que establece un régimen sancionador disuasorio para castigar los incumplimientos de las normas de seguridad mientras se conviva con el coronavirus. Las multas irán desde los 100 euros hasta los 600.000, dependiendo de si se consideran leves, graves o muy graves, así como del número de personas que se expongan al riesgo. Como dijo Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Una fiesta inocente puede acabar en un brote».

Exceder los límites de aforo en establecimientos, celebrar o comercializar fiestas o celebraciones prohibidas que generan aglomeraciones, como los clásicos botellones –que están vetados en Andalucía–, así como entregar documentación falsa a las autoridades, son consideradas vulneraciones muy graves cuando, además, se expone al contagio a más de cien personas. En los casos de mayor riesgo, el incumplimiento de las medidas específicas de higiene y prevención fijadas para cada establecimiento, sean locales públicos o privados, la Junta sancionará con multas de entre 60.001 y 600.000 euros. El castigo no sólo se traduce en una sanción económica. La norma también permite el cierre de las instalaciones, servicios y establecimientos incumplidores durante un plazo máximo de hasta cinco años.

En torno al 70 por ciento de los nuevos positivos tienen entre 20 y 51 años

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, advirtió ayer de que van a ser «muy tajantes» para que el régimen sancionador se aplique «a rajatabla». El aviso a navegantes va dirigido especialmente a los jóvenes, que se sienten más invulnerables frente a la enfermedad. En torno al 70 por ciento de los nuevos positivos tienen entre 20 y 51 años, cuando la media de edad era muy superior en pleno confinamiento.

Elías Bendodo, que también es consejero de Interior, contactó ayer con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, para informarle de las medidas aprobadas y solicitar su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El control corresponderá a cualquier agente de la autoridad, lo que incluye también a los polícías locales y autonómicos. «Por los irresponsables no se puede ver afectada una parte de la población que sí es responsable», ya que su imprudencia puede costar la «vida» y el empleo a otros, indicó.

«Incumplir las medidas sanitarias va a salir caro» en Andalucía. Las sanciones graves, que van de los 3.001 a los 60.000 euros, se aplicarán a las actividades que acarrean un riesgo de contagio del coronavirus a entre 15 y 100 personas. Se considera que son vulneraciones graves resistirse a colaborar y obstruir la labor de los agentes de autoridad, la aportación de información inexacta o saltarse las órdenes de aislamiento domiciliario o confinamiento en el caso de las personas que hayan dado positivo en la prueba diagnóstica de Covid-19. En cambio, se cataloga como falta leve, castigada con entre 100 y 3.000 euros, saltarse la cuarentena de dos semanas acordada por la autoridad sanitaria cuando el incumplidor sea una persona que haya dado negativo pero que haya mantenido contacto directo con un enfermo confirmado.

Son infracciones leves desarrollar actividades que pongan en peligro a menos de 15 personas. Por ejemplo, no protegerse con mascarilla o colocársela de forma incorrecta, lo que es sancionable con 100 euros. También tendrán esta consideración infracciones como que los establecimientos no informen a los clientes sobre el horario, aforo, distancia social o el uso de mascarilla, y el incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre personas no convivientes.

Residencias de mayores

Para proteger a la población más vulnerable frente al virus, las consejerías de Salud y de Políticas Sociales han establecido una serie de recomendaciones que complementan las medidas preventivas fijadas para las residencias de mayores, centros de día y ocupacionales, de discapacidad o de participación activa. Se aconseja que sólo puedan ingresar nuevos residentes en centros que lleven 14 días sin registrar casos positivos y tras una PCR negativa 72 horas antes.

Las visitas a las residencias de mayores y los paseos de los usuarios podrán limitarse en función de la situación epidemiológica de cada municipio, según estas recomendaciones. Si se autoriza la visita, quedará limitada a un único familiar asintomático.

En el caso de usuarios que voluntariamente hayan regresado a su domicilio habitual y posteriormente retornen al centro, se recomienda aplicarles las mismas restricciones exigidas a los nuevos residentes.