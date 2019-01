Antonio Rivero Taravillo «En la Junta ha habido consejeros de extrema izquierda» Entrevista de Francisco Robles con el poeta, traductor y biógrafo Antonio Rivero Taravillo

FRANCISCO ROBLES

Este poeta y traductor es biógrafo de Cernuda y ha novelado a José Antonio demostrando que hay vida más allá de las trincheras ideológicas

—¿Qué es Andalucía para usted?

—La tierra llena de historia en la que vivo, y en la que he nacido casi por casualidad. No estimo eso ni mejor ni peor que haberlo hecho en otro sitio.

—¿Andalucía es tierra de poetas o eso es un tópico?

—Eso es quizá un lugar común repetido ad nauseam, con una base real muy sólida.

—¿Y eso por qué sucede?

—En parte por las civilizaciones y culturas que han aportado diferentes formas de ver el mundo y de escribir. Y desde el Renacimiento para acá, la poesía en español es inseparable de la que se ha hecho en Andalucía. Donde hay tradición, esta se ramifica como un árbol en muchas voces individuales que afloran.

—¿Por qué el andaluz es tan remiso para el cambio? Han tenido que pasar 36 años…

—Pese a la posición política de cada cual, el andaluz tiende a ser conservador, y esto hace que también fomente el mantenimiento de quien esté en el poder. Se ha acomodado a esa situación.

—¿Qué balance hace un poeta de estos años de gobierno?

—Un poeta no debería hacer balance. Lo hace el ciudadano, que cree que es buena la alternancia, muy necesaria, independientemente de quién ocupe el poder. Es algo sano. En muchas ciudades ha habido alternancia y me parece muy sano que así haya sido.

—¿Usted cree en la superioridad moral de la izquierda?

—Existe un complejo de superioridad de la izquierda. No creo que sea así. La excelencia o la justicia no están atribuidas a unos ni a otros. En ciertos aspectos los ideales de la izquierda sobre justicia social son superiores a las visiones egoístas. Pero también hay cierta cerrazón que se confunde con formas fanáticas, como en la derecha.

—¿Usted le teme a la extrema derecha en Andalucía, como les pasa a ciertos intelectuales?

—No le he temido a la extrema izquierda que ha estado gobernando consejerías, y tampoco le temo a la extrema derecha. Los ha habido de extrema izquierda ocupando cargos muy elevados, y no los va a haber de extrema derecha: estaremos mejor que antes.

—¿A qué gobernantes de la extrema izquierda se refiere?

—Ha habido gobiernos de la Junta que tenían consejeros de IU, que es un conglomerado de extrema izquierda. No hay que asustarse de los nombres, y llamarlos así.

—Usted es biógrafo de Cernuda y novelista de José Antonio. ¿Por qué le interesan personajes tan distintos?

—Me interesan personajes fuertes, que tengan una singularidad rica de matices. Los retratos planos no me interesan, prefiero la escultura compleja. Por diferentes motivos fueron importantes, cada uno en su ámbito. Cernuda es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, eso lo justifica plenamente.

—¿Y José Antonio? ¿Era un fascista?

—Comenzó en el fascismo, evolucionó a algo de difícil etiquetado. Con sus defectos, también tuvo virtudes que no quiero escamotearle.

—¿Por ejemplo?

—Un talante liberal, que parece extraño aplicado al personaje. Altura intelectual amplia que valoraba al adversario, al que no consideró enemigo.

—¿Habría que aplicarle la Ley de Memoria Histórica?

—Esa ley es un caos en cuanto a los ideales dignos que pretende defender y su relación con la praxis, que es demencial porque defiende una lectura única de la historia con un discurso parcial. En cuanto a la justicia para los asesinados y recuperar los cadáveres, es muy loable.

—¿Qué le parece que el nuevo Gobierno de la Junta la quiera derogar?

—Más allá de la coyuntura me parece nefasto el péndulo, estar cambiando continuamente de leyes de educación. Se llama memoria democrática, que es un oxímoron si se aplica por la extrema izquierda, que no tiene nada de democrática. No puede haber eso con las siglas del Partido Comunista.

—¿Cómo ve el futuro de Andalucía a partir de la próxima semana?

—Lo veo con optimismo por la alternancia, y seré muy crítico con el nuevo gobierno como lo he sido con el anterior.