Cine La Junta planea instalar en Cádiz el primer plató acuático de España Juan Marín lo anuncia al sector del cine y avanza que en las cuentas de 2020 hay disponibles 650.000 euros para el proyecto

Hay un anteproyecto y 650.000 euros como mínimo que estarán disponibles en el Presupuesto 2020 de Andalucía para construir en Cádiz el primer plató acuático permanente de España y el segundo del mundo, ya que sólo hay otro en Reino Unido.

Así lo ha anunciado en la mañana de este lunes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ante el sector audiovisual que se había congregado en la sede de Canal Sur para conocer el balance de Andalucía Film Comission.

Ciudadanos ya planteó esta iniciativa en el Presupuesto 2016 mediante una enmienda pero el proyecto no se llevó a cabo, «ahora nada más que hemos tenido opción lo hemos incluido en las cuentas del año que viene porque creemos que es una oportunidad», ha explicado el propio Marín.

El vicepresidente ha explicado que esta propuesta podría contar con más financiación ya que hay otros proyectos de su consejería que no van a poder ejecutarse y contaría con esos fondos. Así, Marín ha detallado que la Ciudad de la Justicia de Cádiz no podrá hacerse de manera inminente ya que el alcalde les ha informado de que no puede ceder los suelos previstos a la Junta.

«Necesita una modificación del PGOU lo que tarda mucho más tiempo por lo que probablemente podamos disponer de más dinero para este proyecto del plató acuático».