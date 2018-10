La Junta convocará 3.618 plazas para las oposiciones de Salud de 2018 La administración resuelve este anuncio el mismo día que Susana Díaz convoca elecciones y cuando aún no tiene cerrada la Oferta Pública de Empleo de 2013-2015

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones sindicales que componen la Mesa Sectorial han acordado este lunes la convocatoria de 3.618 plazas dentro de la futura Oferta Pública de Empleo de 2018. Esta propuesta ha sido aprobada por los distintos sindicatos y permitirá avanzar en la estabilidad laboral de los profesionales de la sanidad pública andaluza. Esta decisión coincide justo con el día en que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anuncia la convocatoria de elecciones anticipadas y, señalan fuentes de la negociación, cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo dependiente de la Consejería de Salud, no tiene resueltas la OPE de 2013-2015, ni la de 2016 ni la de 2017.

En concreto, según el documento al que ha tenido acceso ABC de Sevilla, la nueva convocatoria integra 2.532 plazas en turno libre y 1.086 de promoción interna. Con esta futura oferta se da cumplimiento al acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad de enero de 2016 de plantear una oferta de empleo público con una planificación bienal de la oferta, con convocatorias anuales, que supone que cada categoría pueda tener una prueba selectiva cada dos años.

Por cuerpos, el mayor número de plazas está en Enfermería (632 para turno libre y 262 de promoción interna); auxiliar de Enfermería (543 de turno libre y 251 de promoción interna); administrativo (150 de turno libre y 139 de promoción interna); auxiliar administrativo (127 de acceso libre y 59 de promoción interna); médico de Atención Primaria (160 de acceso libre y 60 de promoción interna); celador (131 de turno libre y 60 de promoción interna) o pinche (91 de acceso libire y 42 de promoción interna).

Según fuentes de la negociación de esta OPE, el anuncio de las plazas no es, ni de lejos, un aviso para la convocatoria inminente de lso exámenes de selección. Muy al contrario, quienes están al tanto del desarrollo de esta OPE hablan de 2019 como fecha posible para los primeros exámenes, pero «muy adelantado el año». Esto tendría sentido, toda vez que la Junta de Andaucía aún no ha cerrado tres OPE: la de 2013-15, 2016 y 2017. Es una idea, además, que la administración andaluza contempla desde el pasado año, que los exámenes de esta OPE sean a finales de 2019. Sin embargo, en el sector hay mucho escepticismo: «Si no han cumplido con ninguno de los plazos que han dado, ¿Por qué van a cumplir con este?», se preguntan

Consurso de traslados

Asimismo, en esta reunión, se ha avanzado en el debate sobre nuevo concurso de traslado que permitirá a los profesionales fijos optar a otros destinos en función de sus preferencias y méritos. El objetivo es que este concurso pueda resolverse con carácter previo a las tomas de posesión correspondientes a dichos procesos selectivos, concretamente de la Oferta Pública de Empleo de 2016, 2017 y de estabilización.

Igualmente, se han aprobado dos procedimientos de prevención de riesgos laborales relativos a la comunicación de los casos de sospecha de enfermedades profesionales y de propuestas de mejora dentro de los centros de trabajo, con el objetivo de fomentar la participación y responsabilidad de todos los miembros de la organización y mejorar las condiciones de trabajo.

Además, la Mesa Sectorial ha dado luz verde a la propuesta del SAS para posibilitar la reserva de plaza a los profesores contratado doctor vinculado. Con esta medida se pretende homologar la situación de estos profesionales a la que tiene el personal estatutario titular de una plaza en el SAS que se incorpora a una Agencia Pública Sanitaria.