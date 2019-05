Elecciones municipales 2019 Los líderes andaluces piden un tercer esfuerzo electoral de cara a las elecciones municipales En seis meses se celebran autonómicas, generales y ahora municipales

R.M. Sevilla Actualizado: 10/05/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Conscientes del peso que supone para celebrar en seis meses tres elecciones consecutivas, autonómicas, generales y ahora municipales, los líderes andaluces pidieron el primer día de campaña un esfuerzo para acudir a las urnas. El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, apeló ayer al voto útil y demandó que los andaluces «afinen» y apoyen al PP para «seguir propiciando» el cambio iniciado en la comunidad. El líder de los populares andaluces, participó en el municipio de Ogíjares (Granada) en la apertura de la campaña electoral para las municipales y europeas. Allí señaló que la «gran transformación» iniciada por su Gobierno al frente de la Junta de Andalucía se podrá hacer ahora «de la mano» de los alcaldes. «Necesitamos que se apoye a los candidatos del PP, que vienen cargados de ilusión, futuro y soluciones», sentenció Moreno, que insistió en que los populares son «buenos gestores» y que, cuando los ciudadanos deciden que ellos gestionen, «lo hacen bien».

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, apostó ayer por «rematar la faena» iniciada el pasado 28 de abril y «no relajarnos, hay que tener claro qué municipios queremos y que gobernantes queremos». Durante su intervención en la presentación de la candidatura de Aurora Águedo a la alcaldía de Punta Umbría, antes de desplazarse hasta la capital onubense para participar en el acto de inicio de campaña de las elecciones municipales junto a su alcalde y candidato a la reelección, Gabriel Cruz, Díaz señaló que «nuestra tierra es sabia, desde el 28 de abril he sentido que España es más decente socialmente». «Nos sentimos más orgullosos de ser españoles, andaluces y socialistas, de formar parte de un país que le ha dicho al rostro más duro de la derecha que este país no quiere mirar atrás sino adelante con oportunidades», enfatizó. Díaz destacó que «se siente orgullosa de ser socialista. El 2 de diciembre lo pasamos muy mal, ganamos las elecciones autonómicas, pero se juntaron tres para echarnos y tuvo que hacer falta que esto pasara aquí para que no se volviera a repetir en España; en cien días los andaluces levantaron la voz». Además, está «orgullosa de ser socialista porque la papeleta que los hombres y mujeres escogieron el 28 de abril fue para hacer del PSOE, una cadena viva, un cinturón de seguridad». Por ello, apostó por «rematar la faena el 26 de mayo, no podemos relajarnos, hay que tener claro qué municipios queremos y qué gobernantes queremos, hay que ir masivamente a votar».

Susana Díaz eligió Punta Umbría para iniciar la campaña - ABC

El vicepresidente del gobierno andaluz y líder de Ciudadanos en Andalucía señaló ayer que la formación naranja sale «a ganar el partido» en las próximas citas electorales del 26 de mayo. Marín acompañó anoche al candidato del partido a la alcaldía del Ayuntamiento de Jerez, Carlos Pérez, en el inicio de su campaña electoral. «Afrontamos este nuevo reto saliendo a ganar el partido. Cada vez que se ponen las urnas Ciudadanos crece y los andaluces creen más en Ciudadanos porque es un proyecto que cumple con lo que dice», dijo sobre sus expectativas en las elecciones municipales y europeas.

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, afirmó que «los ayuntamientos de IU han demostrado que se pueden hacer políticas a favor de la mayoría y crear ciudades profundamente humanas». Además, según indicó IU en una nota, Maíllo se mostró «convencido» de que van a revalidar los más de 80 municipios que tienen en toda Andalucía y de que se van a conseguir gobiernos que ahora están en la oposición».

«Ya ganamos 200.000 votos»

Por último, el presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía Francisco Serrano, manifestó a este periódico que, «nos presentamos con mucha fuerza, ilusión y esperanza para repetir el éxito que ya tuvimos en las generales, donde ganamos 200.000 votos más que en las autonómicas». Para Serrano, Vox «progresa adecuadamente» en Andalucía y quiere «renovar la confianza ahora a nivel municipal». Francisco Serrano acompañó a la candidata de la formación de la nueva derecha por Sevilla Cristina Peláez.