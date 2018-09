«Con esa lluvia de dinero de Europa para Andalucía, la gente se acomoda» Tres catedráticos en Economía analizan la gestión de la Junta de la formación y las infraestructuras

Tres catedráticos en Economía (Francisco Ferraro, José María O´Kean y M. A. Cardenete) analizan las razones que han llevado a Andalucía a volver en el grupo de las regiones más pobres de Europa 33 años después de que España entrara en la Unión Europea y después de más de 100.000 millones de euros de fondos comunitarios invertidos en Andalucía.

Para este catedrático en Economía y presiente el Observatorio Económico de Andalucía, «puede haber causas coyunturales» para que la comunidad vuelva a estar entre las regiones más pobres. Pero «las razones para que eso pase están en lo que hemos hecho en Andalucía». Y recalca «hemos», porque para Ferraro, no solo hay que mirar a la Junta de Andalucía. También «a las empresas y los ciudadanos».

Para este experto, Andalucía «tal vez» no cuente con «buenas políticas de empleo ni industrial». Y usa el «tal vez», porque, indica, «la Junta no tiene un medio de evaluación real de lo que se hace para la convergencia». Así, razona, es imposible saber lo que funciona y lo que no.

Ferraro es especialmente crítico con la política educativa de la Junta. «La inversión en Educación en Andalucía es el más bajo de España. En Primaria, en Secundaria y en universidades. Así no nos puede extrañar la posición que tenemos en Europa». Ferraro ironiza: «A cambio tenemos el mayor gesto un televisión pública, en consejos asesores, en delegaciones territoriales....» Para este economista, quizás el problema de Andalucía haya estado precisamente en la lluvia de millones de Europa: «Sin ese dinero -reflexiona-, tal vez nos habríamos acomodado menos a las regalías de Europa».

Para este catedrático en Economía la de la Universidad Pablo de Olavide, el análisis de la situación en la que se encuentra Andalucía «no es positiva» porque «hemos tenido muchos años para crear y producir». En la comunidad, «hay recursos pero no se ha crecido como se debería».

Para O´Kean, hay dos fallos garrafales que han llevado a Andalucía de nuevo estar entre las regiones más pobres de Europa. Por un lado la inversión en cursos de formación. «Más allá del fraude, no hemos aplicado una visión dinámica, ¿Por qué hay tantos cursos de peluquería?», se pregunta. Este catedrático cree que, en este aspecto, «ha habido fraude. Y luego se ha usado la formación para financiar agentes sociales». «Se ha invertido en cursos que no se sabe para qué se daban. Y agentes sociales que no sabe qué hacían ahí dando formación».

Según este experto, «Andalucía ha mejora mucho, pero o al mismo nivel que los demás», algo a lo que hay que responsabilizar a todos. «Andalucía es lo que hacen los andaluces». Y apuesta por «hacer una apuesta clara por la transformación digital de las empresas, de la formación y de las ciudades» de cara al futuro. Y, sobre todo, «ser racionales. No podemos construir infraestructuras que luego no podemos mantener».

Para este catedrático de Economía y director Loyola Leadership School de la Universidad Loyola Andalucía, «estar entre los más pobres es como el dilema de la botella medio llena y medio vacía. Es malo porque seguimos estando en ese grupo: es bueno porque recibimos más fondos».

Para Cardenete, la Junta de Andalucía puede tener razón cuando dice que si desde Madrid hubieran dado más dinero, Andalucía no estaría en el grupo de los pobres. «Pero eso es hacerte trampas al solitario. Un truco. Sería artificial porque pasaríamos el límite del 75% del PIB por los pelos, de modo que segaríamos siendo igual de pobres y además no recibiríamos fondos».

Este economista cree que la gran pérdida de Andalucía es que, con más de 100.000 millones de fondos europeos invertidos en la comunidad, «no ha habido un cambio de modelo productivo. Tenemos la hostelería, los servicios, el turismo, la agricultura y la construcción», resume. «Es verdad que el sector aeronáutico está ahí, pero no es suficientemente grande», añade.

Otro problema tiene que ver con el «efecto acomodación». ««Con la lluvia de dinero de Europa, la gente de acomoda, no hay ganas de cambiar el modelo productivo». De ese conformismo, cree Cardenete, el resultado es el conocido: Andalucía, a la cola de a Unión Europea.