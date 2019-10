Asociación de Empresarios del Sur de España Luis Gutiérrez Rojas: «Para no hacer niños débiles hay que acostumbrarlos al no» El profesor interviene en un acto de innovación educativa de Cesur en Sevilla

Romualdo Maestre Sevilla

La Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, está organizando un ciclo sobre innovación educativa. En el acto de ayer en Sevilla intervino el médico psiquiátrica del Hospital PTS de Granada y profesor contratado de su Universidad, Luis Gutiérrez Rojas. Para él uno de los pilares fundamentales de la educación, y habló no solamente como psiquiatra sino como padre de familia, es utilizar el sentido común. «Hay que conseguir motivar a los hijos y hacer que se enfrenten a las dificultades; estamos haciendo chavales como muy neuróticos, como muy inmaduros, que ante cualquier dificultad se vienen abajo», apuntó Gutiérrez a este periódico para a continuación señalar que «eso tiene que ver que nosotros, como padres, queremos que nuestros hijos no sufran, no lo pasen mal, que tengan de todo, y eso genera sujetos que no se han enfrentado a una frustración».

«Decimos que la gente —continúa el profesor— tiene poca tolerancia a la frustración y la manera de tolerarla es frustrándote; es decir cómo supera uno en el ámbito laboral, personal, familiar, lo mismo si hay una ruptura afectiva, te bajan el sueldo en el trabajo o el jefe te manda una cosa que tienes que hacer para ayer, te estresas o alguien se mete contigo. Pues eso te va haciendo más fuerte, más duro, porque te tienes que enfrentar a ello. Y todo eso nos da pánico; no, que no sufra, que no le pase nada a nuestro hijo. Si a eso le añade que está rodeado de todo, como dice la canción andaluza, que no le falte de nada. Los niños están rodeados de una aureola donde tienen todas las cosas y además sin habérselas ganado. Estamos creando una generación muy floja porque no le hemos dado la oportunidad de ser fuertes. Es necesario desdramatizar». «El niño tiene que acostumbrarse al no, a lo que le falta, para no ser débil», añadió. «Eso genera sujetos cada vez más débiles o que está desmotivada. Se está dando un caso curioso y es gente que empieza la Universidad y va repitiendo carrera porque ninguna le gusta», según el profesor.

Incorporar el humor

El título de la ponencia que impartió Luis Gutiérrez Rojas en el «laboratorio de ideas» de Cesur era «Educar con humor en la escuela». Durante una hora y media y en clave divertida, Luis Gutiérrez Rojas desgranó cómo incorporar el humor a la educación de los más pequeños puede influir de forma positiva.

Gutiérrez Rojas presentó en este encuentro sus soluciones sencillas a problemas complejos. Entre ellos destaca la importancia del auto conocimiento y la humildad, ya que según el psiquiatra granadino «sólo el que conoce sus defectos y sus problemas es capaz de mostrarse comprensivo con los demás, sino se vuelve un intolerante insoportable». También puso sobre la mesa la necesidad de acostumbrarnos a relativizar e impedir que «cosas sin importancia nos afecten profundamente porque las dramatizamos, les damos demasiadas vueltas».

En su análisis sobre la situación de la sociedad actual, también denominada «sociedad líquida», Gutiérrez Rojas criticó como las redes sociales fomentan el condicionamiento de nuestra felicidad a la percepción que tienen los demás de uno mismo, la sobreabundancia y la falta de decisión que padecen los ciudadanos. El acto estuvo presentado por Fernando Seco, vicepresidente de Cesur.