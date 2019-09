Crisis de la listeriosis Magrudis S.A.: una tela de araña de empresas cárnicas sin papeles y con listeria La sociedad del hijo menor del dueño, Elaborados Cárnicos Mario S.L., funcionaba sin estar en el registro sanitario

El caso Magrudis, que investiga la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, no se agota en la empresa del mismo nombre, causante del peor brote de listeriosis registrado en España. José Antonio Marín Ponce colocó a sus hijos, Sandro y Mario Marín Rodríguez, como administradores de dos empresas, con una actividad idéntica —comercialización y elaboración de productos cárnicos—, el mismo domicilio social —naves contiguas en la calle Pino Silvestre en el polígono industrial El Pino de Sevilla– y una actuación plagada de irregularidades.

Padre e hijos durmieron su primera noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil y hoy volverán a hacerlo, tras su detención el pasado martes, a la espera de pasar hoy a disposición de la juez Pilar Ordóñez, que debe decidir, tras tomarles declaración, si los envía a prisión provisional o establece alguna otra medida cautelar. Están investigados por supuestos delitos contra la salud pública y lesiones.

Tanto Facua como la asociación Defensor del Paciente pidieron incriminarlos también por homicidio y aborto provocado. La juez lleva a cabo la investigación bajo sigilo en colaboración con la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil.

Otra fábrica clandestina

Como publicó ayer ABC, el segundo hijo del «administrador de hecho» de Magrudis, Mario Marín, creó el 1 de octubre de 2017 una sociedad limitada unipersonal, Elaborados Cárnicos Mario S.L.U., cuyo objeto social es «la intermediación del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabajo y la industria y elaboración de productos cárnicos».

No está dada de alta en el Registro General Sanitario de Empresas y Alimentos, a pesar de que está obligada a hacerlo. Cuando el Ayuntamiento presentó su denuncia contra Magrudis ante la Fiscalía de Sevilla ya apuntaba su sospecha de que contaba con otra fábrica clandestina. Fuentes municipales indicaron ayer a ABC que no tenían constancia de la existencia de esta nueva empresa que, por tanto, no habría sido inspeccionada y remiten a la instrucción judicial.

El hijo menor del gerente y verdadero propietario de Magrudis, se convirtió en empresario sin experiencia previa y apenas alcanzada la mayoría de edad. La sociedad está activa desde entonces y durante los tres meses de funcionamiento en 2017 no registró ventas, según las únicas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, correspondientes al citado ejercicio.

Elaborados Cárnicos Mario está radicada en la nave 21 de la calle Pino Silvestre, contigua a la nave 20, donde tiene la sede Magrudis, que estuvo funcionando entre 2013 y 2019 sin licencia de actividad. El pasado mes de julio realizó unas obras de ampliación tras anexionarse la nave contigua sin comunicarlo previamente a la Junta y al Consistorio hispalense.

Tras la admisión a trámite de la querella presentada por Facua, esta asociación de consumidores ha pedido a la juez que investigue si Mario Marín actuaba como «un nuevo testaferro de su padre», como sospecha que hacía Sandro Marín, administrador único de la fábrica de la carne mechada contaminada con listeria.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, subrayó que «todo apunta» a que Marín Ponce ha utilizado a sus hijos para «no asumir con las nuevas empresas posibles deudas históricas o nuevas que se dieran», tapando así «dos décadas con distintos pufos empresariales y negocios cerrados acumulando deudas por distintos motivos». Al igual de lo que sucede con Magrudis, Elaborados Cárnicos Mario, no tiene ningún inmueble a su nombre y declara unos activos de 3.100 euros. En 2017 carecía de empleados pero en su perfil en el portal Infojobs publicó que contaba con ocho trabajadores.